Три українські біатлоністи потрапили до залікової зони на Кубку світу

Найкращим серед українців став Дудченко

Джерело - Чемпіон.

У фінському Контіолахті індивідуальною гонкою у чоловіків стартував перший змагальний день першого етапу Кубка світу з біатлону зимового сезону 2022/2023.

У гонці виступали чотири українці. Найкращий результат продемонстрував Антон Дудченко, який з трьома промахами став 30-им. Богдан Цимбал з двома промахами показав 31-ий результат. Тарас Лесюк та Денис Насико продемонстрували відповідно 40-ий та 64-ий результати.

Гонку виграв швед Мартін Понсілуома. Друге та третє місця відповідно посіли Ніклас Гартвег (Швейцарія) та Давід Цобель (Німеччина)

Кубок світу з біатлону-2022/23

Контіолахті, Фінляндія

Індивідуальна гонка, чоловіки

29 листопада

1. Мартін Понсілуома (0+1+0+0) 49:36,5

2. Ніклас Гартвег (0+0+0+0) +37,2

3. Давід Цобель (0+0+0+0) +59,3

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30. Антон Дудченко (1+0+1+1) +4:17,8

31. Богдан Цимбал (1+0+0+1) +4:31,5

40. Тарас Лесюк (0+1+0+1) +5:02,2

64. Денис Насико (0+2+0+1) +6:53,4