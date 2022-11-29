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Три українські біатлоністи потрапили до залікової зони на Кубку світу

Сьогодні 16:06 100 0
Найкращим серед українців став Дудченко
Три українські біатлоністи потрапили до залікової зони на Кубку світу
#Антон Дудченко, #Тарас Лесюк, #Богдан Цимбал

Джерело - Чемпіон.

У фінському Контіолахті індивідуальною гонкою у чоловіків стартував перший змагальний день першого етапу Кубка світу з біатлону зимового сезону 2022/2023. 

У гонці виступали чотири українці. Найкращий результат продемонстрував Антон Дудченко, який з трьома промахами став 30-им. Богдан Цимбал з двома промахами показав 31-ий результат. Тарас Лесюк та Денис Насико продемонстрували відповідно 40-ий та 64-ий результати.

Гонку виграв швед Мартін Понсілуома. Друге та третє місця відповідно посіли Ніклас Гартвег (Швейцарія) та Давід Цобель (Німеччина)

Кубок світу з біатлону-2022/23
Контіолахті, Фінляндія
Індивідуальна гонка, чоловіки
29 листопада

1.  Мартін Понсілуома (0+1+0+0)  49:36,5

2.  Ніклас Гартвег (0+0+0+0)  +37,2

3.  Давід Цобель (0+0+0+0)  +59,3

...

30.  Антон Дудченко (1+0+1+1)  +4:17,8

31.  Богдан Цимбал (1+0+0+1)  +4:31,5

40.  Тарас Лесюк (0+1+0+1)  +5:02,2

64.  Денис Насико (0+2+0+1)  +6:53,4

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