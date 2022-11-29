Санітра назвав головного таланта українського біатлону

19-річний Віталій Мандзин є талантом українського біатлону.

Про це розповів тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра.

"Ми провели два контрольні тренувальні старти. Нас усіх здивував молодий Мандзин, який був найкращим з нашої групи й переміг. Якби ситуація була така, що він міг би стартувати на Кубку світу, я б дав йому таку можливість. Але в нього немає очок, щоб виступити.

Він підтверджує, що є талантом українського біатлону. Минулого сезону він не мав змоги стартувати в Кубку IBU, де можна ці очки заробляти. Тому зараз для нього буде пріоритетом "таблюватися" у дорослих категоріях. Зараз він ще потрапляє до категорії юніорів та має зібрати більше досвіду. Не треба на нього тиснути та поступово, маленькими кроками, його готувати на перспективу.

Чи виступатиме Мандзин на рівні Кубка IBU впродовж усього сезону? Якщо він покаже якийсь результат і я побачу, де він перебуває в порівнянні зі спортсменами на Кубку IBU... У цьому сезоні ми починаємо перший рік олімпійського циклу, формуємо нову команду, і я готовий дати йому можливість виступити й на Кубку світу", - відзначив Санітра.