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Санітра оцінив готовність збірної України

Сьогодні 18:40 140 0
Юрай Санітра прокоментував збір команди
Санітра оцінив готовність збірної України
#Юрай Санітра

Джерело - suspilne.media.

Чоловіча збірна України з біатлону перебуває у хорошій фізичній формі.

Про це розповів тренер збірної Юрай Санітра.

"Виконали всю заплановану роботу, хоча на початку не було оптимальних погодних умов: був сильний дощ, траса не була ідеальною. Хлопці й Дар'я Блашко перебувають у хорошому фізичному стані. Трохи я ще не задоволений стрільбою за вищої інтенсивності роботи, але впевнений, що ще це допрацюємо.

У Трюселі проводили збір і чехи: жіноча та чоловіча команди "А". Ми пробігли [з ними] один контрольний старт, але я не роблю порівняння [на їхній основі], тому що в чеських спортсменів це був відбір на Кубок світу. Але хлопці фізично показали, що можуть боротися. Більше нам покаже старт у Контіолагті.

Багато запитань, мабуть, є до стану капітана нашої команди, який не лише займався своєю кандидатурою на пост президента федерації, але й мав серйозні проблеми з коліном, які ми вирішували під час його перебування в Україні.

Він приїхав до команди 18 листопада, почав уже тренування. Зрозуміло, що його стан ще не оптимальний. Але він поступово додає і, я впевнений, буде готовий до сезону та буде достойним лідером нашої команди", - відзначив Санітра.

Нагадаємо, Підручний та Прима потрапили до заявки України на перший етап Кубка світу.

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