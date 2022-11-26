Санітра оцінив готовність збірної України

Чоловіча збірна України з біатлону перебуває у хорошій фізичній формі.

Про це розповів тренер збірної Юрай Санітра.

"Виконали всю заплановану роботу, хоча на початку не було оптимальних погодних умов: був сильний дощ, траса не була ідеальною. Хлопці й Дар'я Блашко перебувають у хорошому фізичному стані. Трохи я ще не задоволений стрільбою за вищої інтенсивності роботи, але впевнений, що ще це допрацюємо.

У Трюселі проводили збір і чехи: жіноча та чоловіча команди "А". Ми пробігли [з ними] один контрольний старт, але я не роблю порівняння [на їхній основі], тому що в чеських спортсменів це був відбір на Кубок світу. Але хлопці фізично показали, що можуть боротися. Більше нам покаже старт у Контіолагті.

Багато запитань, мабуть, є до стану капітана нашої команди, який не лише займався своєю кандидатурою на пост президента федерації, але й мав серйозні проблеми з коліном, які ми вирішували під час його перебування в Україні.

Він приїхав до команди 18 листопада, почав уже тренування. Зрозуміло, що його стан ще не оптимальний. Але він поступово додає і, я впевнений, буде готовий до сезону та буде достойним лідером нашої команди", - відзначив Санітра.