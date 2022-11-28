Визначилося місце проведення перенесених етапів Кубка IBU з біатлону

Джерело - suspilne.media.
Виконавчий комітет IBU назвав нову дату та місце проведення двох спринтів, які мали відбутись в норвезькому Шушені. Гонки пройдуть у межах етапу Кубка IBU в німецькому Арбері.
Компенсовані гонки в німецькому Арбері повинні були пройти в Шушені, однак через брак снігу цей етап скасували. На цьому етапі мали відбутися шість гонок: дві змішані естафети, а також чотири спринти (два чоловічих та два жіночих).
Перші спринти перенесли одразу на етап в Ідре, який став першим після скасування Шушена. Дата двох інших стала відома лише тепер вони пройдуть в Арбері, який перед стартом сезону був п'ятим етапом Кубка IBU 2022/23.
Змінена програма етапу Кубка IBU в Арбері
Раніше визначився склад жіночої збірної України на етап Кубка IBU.