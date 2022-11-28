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Визначилося місце проведення перенесених етапів Кубка IBU з біатлону

Сьогодні 22:53 198 0
Гонки відбудуться в німецькому Арбері.
Визначилося місце проведення перенесених етапів Кубка IBU з біатлону
Фото - gettyimages

Джерело - suspilne.media.

Виконавчий комітет IBU назвав нову дату та місце проведення двох спринтів, які мали відбутись в норвезькому Шушені. Гонки пройдуть у межах етапу Кубка IBU в німецькому Арбері.

Компенсовані гонки в німецькому Арбері повинні були пройти в Шушені, однак через брак снігу цей етап скасували. На цьому етапі мали відбутися шість гонок: дві змішані естафети, а також чотири спринти (два чоловічих та два жіночих).

Перші спринти перенесли одразу на етап в Ідре, який став першим після скасування Шушена. Дата двох інших стала відома лише тепер вони пройдуть в Арбері, який перед стартом сезону був п'ятим етапом Кубка IBU 2022/23.

Змінена програма етапу Кубка IBU в Арбері

Четвер, 12 січня. Чоловіча та жіноча індивідуальна гонка
Субота, 14 січня. Чоловічий та жіночий спринт
Неділя, 15 січня. Чоловічий та жіночий спринт

Раніше визначився склад жіночої збірної України на етап Кубка IBU.

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