Семеренко та Бєлкіна - у складі збірної України на етап Кубка IBU

До заявки потрапило 5 спортсменок

Визначився склад жіночої збірної України з біатлону на перший етап Кубка IBU, який відбудеться у шведському Ідре.

Biathlonnews.com.ua

До заявки потрапило 5 спортсменок.

Анастасія та Олександра Меркушині наразі відновлюються після хвороби, проте ще мають шанс на участь в гонках.

Склад жіночої збірної України: Валентина Семеренко, Любов Кип’яченкова, Надія Бєлкіна, Христина Дмитренко, Валерія Дмитренко.

Нагадаємо, визначився склад жіночої збірної України на перший етап Кубка світу.