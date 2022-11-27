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Семеренко та Бєлкіна - у складі збірної України на етап Кубка IBU

Вчора 23:15 234 0
До заявки потрапило 5 спортсменок
Семеренко та Бєлкіна - у складі збірної України на етап Кубка IBU

Джерело - Biathlonnews.com.ua.

Визначився склад жіночої збірної України з біатлону на перший етап Кубка IBU, який відбудеться у шведському Ідре.

Biathlonnews.com.ua

До заявки потрапило 5 спортсменок.

Анастасія та Олександра Меркушині наразі відновлюються після хвороби, проте ще мають шанс на участь в гонках.

Склад жіночої збірної України:  Валентина Семеренко, Любов Кип’яченкова, Надія Бєлкіна, Христина Дмитренко, Валерія Дмитренко.

Нагадаємо, визначився склад жіночої збірної України на перший етап Кубка світу.

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