Семеренко та Бєлкіна - у складі збірної України на етап Кубка IBU

Джерело - Biathlonnews.com.ua.
Визначився склад жіночої збірної України з біатлону на перший етап Кубка IBU, який відбудеться у шведському Ідре.
Biathlonnews.com.ua
До заявки потрапило 5 спортсменок.
Анастасія та Олександра Меркушині наразі відновлюються після хвороби, проте ще мають шанс на участь в гонках.
Склад жіночої збірної України: Валентина Семеренко, Любов Кип’яченкова, Надія Бєлкіна, Христина Дмитренко, Валерія Дмитренко.
Нагадаємо, визначився склад жіночої збірної України на перший етап Кубка світу.