Підручний не потрапив до старт-листу збірної України на першу гонку Кубка світу

Джерело - suspilne.media.
Капітан збірної України Дмитро Підручний не потрапив до старт-листу команди на перший старт сезону - індивідуальну гонку на 20 км Кубка світу з біатлону, яка відбудеться у фінському Контіолахті.
На першу гонку сезону тренерський штаб збірної України з біатлону на чолі з Юраєм Санітрою не виставив Підручного на індивідуальну гонку. Водночас чоловіча команда буде представлена на старті в Контіолахті у повному обсязі: решта п'ять біатлоністів, які відправилися на перший етап, заповнили повну квоту України.
Відкриватиме гонку у складі збірної України Богдан Цимбал та Антон Дудченко, які потрапили до першої стартової групи під 13-м та 17-м номерами відповідно. До другої, третьої та четвертої груп потрапило по одному українському біатлоністу: Тарас Лесюк, Денис Насико та Артем Прима відповідно.
Старт-лист чоловічої індивідуальної гонки в Контіолахті:
Гонка відбудеться 29 листопада о 14:15.