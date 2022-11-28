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Підручний не потрапив до старт-листу збірної України на першу гонку Кубка світу

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Підручний потрапив до списку чоловічої збірної України на перший етап у Контіолахті. Хоча перед цим пропустив останній збір національної команди, відновлюючись після травми коліна.
Підручний не потрапив до старт-листу збірної України на першу гонку Кубка світу
#Дмитро Підручний, #Юрай Санітра

Джерело - suspilne.media.

Капітан збірної України Дмитро Підручний не потрапив до старт-листу команди на перший старт сезону - індивідуальну гонку на 20 км Кубка світу з біатлону, яка відбудеться у фінському Контіолахті.

На першу гонку сезону тренерський штаб збірної України з біатлону на чолі з Юраєм Санітрою не виставив Підручного на індивідуальну гонку. Водночас чоловіча команда буде представлена на старті в Контіолахті у повному обсязі: решта п'ять біатлоністів, які відправилися на перший етап, заповнили повну квоту України.

Відкриватиме гонку у складі збірної України Богдан Цимбал та Антон Дудченко, які потрапили до першої стартової групи під 13-м та 17-м номерами відповідно. До другої, третьої та четвертої груп потрапило по одному українському біатлоністу: Тарас Лесюк, Денис Насико та Артем Прима відповідно.

Старт-лист чоловічої індивідуальної гонки в Контіолахті:

13. Богдан Цимбал
17. Антон Дудченко
58. Тарас Лесюк
80. Денис Насико
100. Артем Прима

Гонка відбудеться 29 листопада о 14:15.

Раніше Санітра оцінив готовність збірної України.

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