Визначився склад чоловічої збірної України на етап Кубка IBU

До заявки потрапило 6 спортсменів

Визначився склад чоловічої збірної України з біатлону на перший етап Кубка IBU, який відбудеться у шведському Ідре.

Про це повідомляє Biathlonnews.com.ua.

До заявки потрапило 6 спортсменів.

Кубок IBU в Ідре стартує 29 листопада зі спринтерських гонок у чоловіків та жінок.

Склад чоловічої збірної України: Віталій Мандзин, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Олександр Пономаренко, Дмитро Грущак, Роман Боровик.

Раніше визначився склад жіночої збірної України на етап Кубка IBU.