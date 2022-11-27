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Визначився склад чоловічої збірної України на етап Кубка IBU

Вчора 23:53 220 0
До заявки потрапило 6 спортсменів
Визначився склад чоловічої збірної України на етап Кубка IBU

Джерело - Biathlonnews.com.ua.

Визначився склад чоловічої збірної України з біатлону на перший етап Кубка IBU, який відбудеться у шведському Ідре.

Про це повідомляє Biathlonnews.com.ua.

До заявки потрапило 6 спортсменів.

Кубок IBU в Ідре стартує 29 листопада зі спринтерських гонок у чоловіків та жінок.

Склад чоловічої збірної України: Віталій Мандзин, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Олександр Пономаренко, Дмитро Грущак, Роман Боровик.

Раніше визначився склад жіночої збірної України на етап Кубка IBU.

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