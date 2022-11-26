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Санітра: Старт сезону – не найважливіша ціль

Сьогодні 22:37 60 0
Юрай Санітра прокоментував перший етап Кубка світу
Санітра: Старт сезону – не найважливіша ціль
#Юрай Санітра

Джерело - suspilne.media.

Збірна України з біатлону планує вийти на пік форми у січні-лютому, коли відбудеться чемпіонат Європи та світу.

Про це розповів головний тренер чоловічої команди Юрай Санітра.

"На перший етап поїдуть Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк та Денис Насико. А на Кубок IBU поїде Віталій Мандзин разом із групою [командою "Б"], яка готувалася в Ідре.

Треба зважати на те, що ми практично з Олімпійських ігор, з лютого, не мали ніякого контакту з великими міжнародними змаганнями, якщо не враховувати літній чемпіонат світу в Рупольдингу. Тому перші старти в нас будуть пов'язані з [визначенням], де ми знаходимося після цієї великої перерви. Упевнений, що від старту до старту ми рухатимемося вище.

Для нас старт сезону – не найважливіша ціль. Нас дуже цікавитимуть січень і лютий, коли відбудуться чемпіонат Європи [25-29 січня у швейцарському Ленцерґайде] та чемпіонат світу [8-19 лютого в німецькому Обергофі]", - відзначив Санітра.

Раніше Санітра оцінив готовність збірної України.

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