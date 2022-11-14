Підручний представив свою програму перед виборами президента ФБУ

Джерело - tribuna.com.
Український біатлоніст Дмитро Підручний представив свою програму перед виборами президента Федерації біатлону України.
Про це він розповів у Facebook.
"Презентація програми розвитку біатлону на 2022-2026 роки
Я би дуже хотів презентувати свою програму та оголосити запропонований склад президії виключно на конференції. Але багато уболівальників, ЗМІ і мій опонент хочуть ознайомитися зі змістом трішки швидше.
Чому б і ні? Вирішив все-таки це зробити, хоча б коротко. А детальніше зупинятися на кожному пункті буду вже на Конференції", - сказав Підручний.
Підручний виділив головні тези:
1. Державне фінансування біатлону.
2. Спонсорство.
3. Створення міжнародного фонду розвитку біатлону України.
4. ФБУ – прозора громадська організація.
5. Участь регіонів у роботі Федерації.
6. Розвиток регіонів.
7. Розвиток пневматичного біатлону.
8. Розвиток резервного спорту.
9. Популяризація біатлону.
10. Співпраця з IBU.
11. Національний рейтинг спортсменів.
12. Врегулювання відносин між спортсменами/тренерами та Федерацією.
13. Підвищення кваліфікації тренерів та суддів.
14. Внесення змін до статуту ФБУ.
Вибори відбудуться 14 листопада.