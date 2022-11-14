Підручний представив свою програму перед виборами президента ФБУ

Український біатлоніст Дмитро Підручний представив свою програму перед виборами президента Федерації біатлону України.

Про це він розповів у Facebook.

"Презентація програми розвитку біатлону на 2022-2026 роки

Я би дуже хотів презентувати свою програму та оголосити запропонований склад президії виключно на конференції. Але багато уболівальників, ЗМІ і мій опонент хочуть ознайомитися зі змістом трішки швидше.

Чому б і ні? Вирішив все-таки це зробити, хоча б коротко. А детальніше зупинятися на кожному пункті буду вже на Конференції", - сказав Підручний.