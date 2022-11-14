Головне
Зоря відібрала очки у Шахтаря у 13 турі УПЛ
Вчора 16:55 1649
Шахтар - Зоря 2:2: Огляд матчу
Сьогодні 10:37 177
Луческу: Метод суддівства цього арбітра не відповідає принципу фейр-плей
Сьогодні 02:00 603
Лавриненко залишає посаду головного тренера Інгульця
Вчора 19:38 573
Українські фехтувальниці поступилися Італії у фіналі Кубка світу
Вчора 18:24 644
Металіст 1925 переміг Інгулець у 13 турі УПЛ
Вчора 17:11 347
Динамо не переграло Колос у 13 турі УПЛ
Вчора 17:00 608
Олександрія вирвала перемогу у матчі з Вересом у 13 турі УПЛ
Вчора 16:37 445
СК Дніпро-1 втратив очки у матчі з Ворсклою у 13 турі УПЛ
Вчора 16:13 1355
Адесан'я програв Перейрі, Пуар'є задушив Чендлера: результати UFC 281
Вчора 11:40 306
Прямі трансляції

Підручний представив свою програму перед виборами президента ФБУ

Сьогодні 10:10 153 0
Стала відома програма Дмитра Підручного
Підручний представив свою програму перед виборами президента ФБУ
Фото - gettyimages
#Дмитро Підручний

Джерело - tribuna.com.

Український біатлоніст Дмитро Підручний представив свою програму перед виборами президента Федерації біатлону України.

Про це він розповів у Facebook.

"Презентація програми розвитку біатлону на 2022-2026 роки

Я би дуже хотів презентувати свою програму та оголосити запропонований склад президії виключно на конференції. Але багато уболівальників, ЗМІ і мій опонент хочуть ознайомитися зі змістом трішки швидше.

Чому б і ні? Вирішив все-таки це зробити, хоча б коротко. А детальніше зупинятися на кожному пункті буду вже на Конференції", - сказав Підручний.

Підручний виділив головні тези:

1. Державне фінансування біатлону.
2. Спонсорство.
3. Створення міжнародного фонду розвитку біатлону України.
4. ФБУ – прозора громадська організація.
5. Участь регіонів у роботі Федерації.
6. Розвиток регіонів.
7. Розвиток пневматичного біатлону.
8. Розвиток резервного спорту.
9. Популяризація біатлону.
10. Співпраця з IBU.
11. Національний рейтинг спортсменів.
12. Врегулювання відносин між спортсменами/тренерами та Федерацією.
13. Підвищення кваліфікації тренерів та суддів.
14. Внесення змін до статуту ФБУ.

Вибори відбудуться 14 листопада.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ворскла - СК Дніпро-1: де дивитися матч УПЛ Ворскла - СК Дніпро-1: де дивитися матч УПЛ 2573
Олександрія - Верес: де дивитися матч УПЛ Олександрія - Верес: де дивитися матч УПЛ 1515
Зоря відібрала очки у Шахтаря у 13 турі УПЛ Зоря відібрала очки у Шахтаря у 13 турі УПЛ 1649
Ворскла - Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Ворскла - Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 3209
Динамо - Колос: де дивитися матч УПЛ Динамо - Колос: де дивитися матч УПЛ 3175
Шахтар - Зоря: де дивитися матч УПЛ Шахтар - Зоря: де дивитися матч УПЛ 2948
Рекомендуємо
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 4598
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 1890
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 16731
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 7989
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 19765
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 19724 7