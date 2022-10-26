Вибори в українському біатлоні під загрозою?

Звітно-виборча конференція, на якій мають обрати нового голову Федерації біатлону України, повинна відбутися 14 листопада. Ще кілька місяців тому про це ніхто не знав, адже травневі вибори спочатку перенесли на невизначений термін та збиралися провести вже після завершення воєнного стану.

Про це повідомляє kamp-sport.com.

На звітно-виборчу конференцію мають прибути понад 70 делегатів. Їхні списки вже подані та ввійшли туди різні люди: як тренери з біатлону, що знають свій вид спорту та можуть чітко сформувати для себе бачення подальшого розвитку виду, так і директори спортивних шкіл, де цих видів може бути п’ять, шість, а то й більше. У таких випадках, яке б не було бажання директора цієї ДЮСШ, йому не вистачає фізично часу приділяти всім видам настільки багато уваги. А за таких умов їх легше схилити до потрібного комусь варіанту. Ще одна причина чому таке “схиляння” можливе - адмінресурс. Адже цьому директору працювати й надалі, а зменшення фінансування боляче позначиться на можливостях його школи.

Тема “технічних” областей теж доволі важлива. Адже голоси місцевих осередків біатлонних Сумщини, Тернопільщини чи Чернігівщини матимуть таку ж вагу, як і умовна Полтавщина, звідки важко знайти як біатлоністів, так і тренерів. Основних кандидатів, як бачимо на зараз, двоє: лідер біатлонної збірної Дмитро Підручний та народний депутат України Іван Крулько.

Голоси делегатів звітно-виборчої конференції зараз розділяються приблизно порівно. До слова, за різних кандидатів можуть голосувати й делегати від однієї області, а ще частина делегатів готові проголосувати за кандидата, якого не будуть підтримувати їх підопічні.

За такого паритету, потенційно, Федерація біатлону України може вдатися до нового маневру. Як нам стало відомо, Володимир Бринзак, який, за власним твердженням, з липня "склав" повноваження Президента Федерації, готує варіант перенесення виборів шляхом ухвалення Президією відповідного рішення, яка має збиратися у найближчі кілька днів. Причиною перенесення проведення Конференції на нову дату можуть назвати погіршення ситуації в Україні та, у зв’язку з цим, неможливість проведення виборів 14 листопада 2022 року.

Що це дасть федерації? Продовження роботи без обрання нового президента, нові можливості представляти міжнародним партнерам та федераціям інших країн Івана Крулька як без п’яти хвилин керівника федерації, а осередкам та потенційним делегатам згодовувати тезу, що саме цей керівник, депутат, так ще й член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, точно приведе біатлон до світлого майбутнього. Не варто при цьому забувати й про позицію попереднього очільника федерації Володимира Бринзака, який натуралізовував росіян цілими групами та не бачив нічого поганого у цій співпраці з “рускім міром” і після 2014 року. Тож чи не намагатиметься повторити цей шлях і кандидат, якого той бачить своїм наступником?

Однак постає питання чи буде справді в нардепа достатньо часу для приділення уваги біатлону? Адже на порядку денному чимало важливих законопроєктів, робота з виборцями Закарпаття, адже він, як стверджує офіційний сайт “Батьківщини”, є керівником партії в регіоні. А ще студентський футбол, адже він долучений й до Всеукраїнської Футбольної Асоціації Студентів, а в парламенті готовий виступати як стосовно теми спорту, яка справді фігурує в його виступах з трибуни ВРУ, так і питання перевірок НАК “Нафтогазу України” чи питання соціальної політики.

Тож глобальних питань стосовно звітно-виборчої конференції зараз два:

Чи відбудеться конференція в заплановану дату -14 листопада 2022 року, чи Президія федерації, сформована за головування Володимира Бринзака, проголосує за перенесення виборів для кращих позицій кандидата, якого вважають підхожим?

За кого віддадуть свої голоси делегати: людину, що точно знає як влаштований біатлон зсередини чи того, хто готовий повторити шлях “волонтерства” попереднього очільника?