Збірна України проведе збір в Австрії

Джерело - Чемпіон.
Чоловіча збірна України з біатлону 5 жовтня вирушить на збір до Австрії.
Про це розповів тренер національної команди Юрай Санітра.
“5 жовтня ми вирушимо на сніг до Австрії, а в листопаді вже перед сезоном – до Норвегії.
У Рамзау ми проводимо літні збори практично щороку: маємо відпрацьовану методику тренувань в Австрії. Це нам дуже допомагає, особливо у комбінації з катанням на лижах на льодовику. Я розраховую на цей збір, адже на ньому робимо серйозну базу, щоби спортсмени витримали всю програму сезону. У нас буде багато стартів та переїздів, тому потрібно бути готовими", - відзначив Санітра.
До чоловічої команди "А" на сезон 2022/23 увійшли Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Прима, Тарас Лесюк, Денис Насико та Віталій Мандзин.
Раніше Дудченко виграв гонку переслідування ЛЧУ-2022.
Біатлонний Кубок світу-2022/23 розпочнеться 29 листопада на етапі у фінському Контіолахті. Чемпіонат світу у лютому наступного року прийме німецький Оберхоф.