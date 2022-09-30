Збірна України проведе збір в Австрії

Чоловіча збірна України з біатлону 5 жовтня вирушить на збір до Австрії.

Про це розповів тренер національної команди Юрай Санітра.

“5 жовтня ми вирушимо на сніг до Австрії, а в листопаді вже перед сезоном – до Норвегії.

У Рамзау ми проводимо літні збори практично щороку: маємо відпрацьовану методику тренувань в Австрії. Це нам дуже допомагає, особливо у комбінації з катанням на лижах на льодовику. Я розраховую на цей збір, адже на ньому робимо серйозну базу, щоби спортсмени витримали всю програму сезону. У нас буде багато стартів та переїздів, тому потрібно бути готовими", - відзначив Санітра.