Головне
Зінченко - у ТОП-10 найдорожчих лівих захисників світу
Сьогодні 10:01 1374
Визначилися фіналісти жіночого чемпіонату світу з баскетболу
Сьогодні 17:43 129
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 17:02 17719
Верес та Рух розписали результативну нічию в 5 турі УПЛ
Сьогодні 15:28 366
Реал - Шахтар: онлайн-трансляція
Сьогодні 10:59 2273
Гірн: Не знаю, чому ми маємо вірити тому, що виходить з вуст Ф’юрі
Сьогодні 08:51 340
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати
Вчора 21:58 563
Україна втратила право на проведення чемпіонату Європи-2023
Вчора 20:55 676
Діамант українського футболу: Андрію Шевченку - 46!
Вчора 16:28 5497 1
росіяни спровокували бійку з українцями під час хокейного матчу
Вчора 08:52 6448
Прямі трансляції

Збірна України проведе збір в Австрії

Сьогодні 18:10 209 0
Юрай Санітра розповів про найближчі плани команди.
Збірна України проведе збір в Австрії
Фото - gettyimages
#Юрай Санітра

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України з біатлону 5 жовтня вирушить на збір до Австрії.

Про це розповів тренер національної команди Юрай Санітра.

“5 жовтня ми вирушимо на сніг до Австрії, а в листопаді вже перед сезоном – до Норвегії.

У Рамзау ми проводимо літні збори практично щороку: маємо відпрацьовану методику тренувань в Австрії. Це нам дуже допомагає, особливо у комбінації з катанням на лижах на льодовику. Я розраховую на цей збір, адже на ньому робимо серйозну базу, щоби спортсмени витримали всю програму сезону. У нас буде багато стартів та переїздів, тому потрібно бути готовими", - відзначив Санітра.

До чоловічої команди "А" на сезон 2022/23 увійшли Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Прима, Тарас Лесюк, Денис Насико та Віталій Мандзин.

Раніше Дудченко виграв гонку переслідування ЛЧУ-2022.

Біатлонний Кубок світу-2022/23 розпочнеться 29 листопада на етапі у фінському Контіолахті. Чемпіонат світу у лютому наступного року прийме німецький Оберхоф.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ф'юрі хоче провести 2 бої за один вечір у грудні Ф'юрі хоче провести 2 бої за один вечір у грудні 1332
Реал - Шахтар: онлайн-трансляція Реал - Шахтар: онлайн-трансляція 2273
Зінченко - у ТОП-10 найдорожчих лівих захисників світу Зінченко - у ТОП-10 найдорожчих лівих захисників світу 1374
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці 17719
Збірна України U-21 буде у 4 кошику на жеребкуванні Євро-2023 Збірна України U-21 буде у 4 кошику на жеребкуванні Євро-2023 1184
Минай - Динамо: де дивитися матч УПЛ Минай - Динамо: де дивитися матч УПЛ 2341
Рекомендуємо
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 6589
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 26591
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 4214
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 36392
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 10084
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 28558