Меркушина виграла жіночий спринт на ЛЧУ-2022

Результати жіночого спринту

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті України з літнього біатлону відбувся жіночий спринт.

Перемогу у гонці святкувала Анастасія Меркушина, яка змогла уникнути штрафних кіл. Меркушина була не лише найвлучнішою, але й найшвидшою на дистанції.

Срібло у Дар’ї Блашко, а третю сходинку подіуму доволі несподівано посіла Любов Кип’яченкова, яка з двома промахами на останньому колі дистанції змогла вирвати бронзу у Христини Дмитренко, якій після стійки програвала 12 секунд

Літній чемпіонат України з біатлону

Спринт, Жінки

26 вересня

1. Анастасія Меркушина (0+0) 19:54,0

2. Дар'я Блашко (0+1) +1:06,59

3. Любов Кип'яченкова (0+2) +1:21,40

4. Анна Кривонос (2+1) +1:35,43

5. Христина Дмитренко (0+1) +1:39,28

6. Олександра Меркушина (2+2) +2:01,23

Нагадаємо, чоловічий спринт виграв Тищенко.