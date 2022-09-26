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Меркушина виграла жіночий спринт на ЛЧУ-2022

Сьогодні 17:28 224 0
Результати жіночого спринту
Меркушина виграла жіночий спринт на ЛЧУ-2022
#Анастасія Меркушина

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті України з літнього біатлону відбувся жіночий спринт.

Перемогу у гонці святкувала Анастасія Меркушина, яка змогла уникнути штрафних кіл. Меркушина була не лише найвлучнішою, але й найшвидшою на дистанції.

Срібло у Дар’ї Блашко, а третю сходинку подіуму доволі несподівано посіла Любов Кип’яченкова, яка з двома промахами на останньому колі дистанції змогла вирвати бронзу у Христини Дмитренко, якій після стійки програвала 12 секунд

Літній чемпіонат України з біатлону
Спринт, Жінки
26 вересня
1.  Анастасія Меркушина (0+0) 19:54,0
2.  Дар'я Блашко (0+1) +1:06,59
3.  Любов Кип'яченкова (0+2) +1:21,40
4.  Анна Кривонос (2+1) +1:35,43
5.  Христина Дмитренко (0+1) +1:39,28
6.  Олександра Меркушина (2+2) +2:01,23

Нагадаємо, чоловічий спринт виграв Тищенко.

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