Україна збереже квоти на виступи під егідою IBU у наступному сезоні

Українська федерація збереже таку ж квоту на сезон 2022/23, яку мала минулого року

Україна збереже квоти на виступ спортсменів у змаганнях під егідою IBU у наступному сезоні.

Про це повідомив директор зі спорту та заходів IBU Даніель Бьом.

"У надзвичайній політичній ситуації, яку ми маємо зараз, виконавчий комітет IBU керується принципом, що жодна нація не може страждати. У зв’язку з цим на черговому засіданні виконавчого комітету IBU було ухвалено рішення про те, що Українська федерація збереже таку ж квоту на сезон 2022/23, яку мала минулого року".

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