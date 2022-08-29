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Україна збереже квоти на виступи під егідою IBU у наступному сезоні

Сьогодні 13:10 78 0
Українська федерація збереже таку ж квоту на сезон 2022/23, яку мала минулого року
Україна збереже квоти на виступи під егідою IBU у наступному сезоні
#IBU

Джерело - Biathlon.com.ua.

Україна збереже квоти на виступ спортсменів у змаганнях під егідою IBU у наступному сезоні.

Про це повідомив директор зі спорту та заходів IBU Даніель Бьом.

"У надзвичайній політичній ситуації, яку ми маємо зараз, виконавчий комітет IBU керується принципом, що жодна нація не може страждати. У зв’язку з цим на черговому засіданні виконавчого комітету IBU було ухвалено рішення про те, що Українська федерація збереже таку ж квоту на сезон 2022/23, яку мала минулого року".

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"Або матиме квоту, яку здобула згідно з рейтингом на момент припинення своєї участі в змаганнях IBU, якщо така зароблена квота буде вищою, ніж у минулому сезоні. Тобто, для Кубка світу 7 - зареєстрованих на етапі, 5 - для участі у перегонах для чоловічої та жіночої команд", - сказав Бьом.

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