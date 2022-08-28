Меркушина і Блашко - у ТОП-10 мас-старту на чемпіонаті світу

Українки завершили літній чемпіонат світу фінішом у ТОП-10

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 серпня на чемпіонаті світу з літнього біатлону в Рупольдингу відбувся жіночий мас-старт.

Українки Дар'я Блашко та Анастасія Меркушина фінішували 9-ю та 10-ю відповідно.

Валентина Семеренко на старт не вийшла.

Перемогу здобула італійка Доротея Вірер.

Літній біатлон - Чемпіонат світу

Рупольдинг, Німеччина

Жінки

Мас-Старт

28 серпня

1. Доротея Вірер (1+0+0+0) 28:21,1

2. Деніз Херрманн (0+0+0+1) +9,4

3. Маркета Давідова (1+0+0+1) +30,9

...

9. Дар'я Блашко (0+0+0+1) +1:45,5

10. Анастасія Меркушина (0+0+1+0) +1:52,3