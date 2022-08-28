Меркушина і Блашко - у ТОП-10 мас-старту на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 28 серпня на чемпіонаті світу з літнього біатлону в Рупольдингу відбувся жіночий мас-старт.
Українки Дар'я Блашко та Анастасія Меркушина фінішували 9-ю та 10-ю відповідно.
Валентина Семеренко на старт не вийшла.
Перемогу здобула італійка Доротея Вірер.
Літній біатлон - Чемпіонат світу
Рупольдинг, Німеччина
Жінки
Мас-Старт
28 серпня
1. Доротея Вірер (1+0+0+0) 28:21,1
2. Деніз Херрманн (0+0+0+1) +9,4
3. Маркета Давідова (1+0+0+1) +30,9
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9. Дар'я Блашко (0+0+0+1) +1:45,5
10. Анастасія Меркушина (0+0+1+0) +1:52,3