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Меркушина і Блашко - у ТОП-10 мас-старту на чемпіонаті світу

Сьогодні 14:52 235 0
Українки завершили літній чемпіонат світу фінішом у ТОП-10
Меркушина і Блашко - у ТОП-10 мас-старту на чемпіонаті світу
#Анастасія Меркушина, #Дар'я Блашко

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 серпня на чемпіонаті світу з літнього біатлону в Рупольдингу відбувся жіночий мас-старт.

Українки Дар'я Блашко та Анастасія Меркушина фінішували 9-ю та 10-ю відповідно.

Валентина Семеренко на старт не вийшла.

Перемогу здобула італійка Доротея Вірер.

Літній біатлон - Чемпіонат світу
Рупольдинг, Німеччина
Жінки
Мас-Старт
28 серпня
1.  Доротея Вірер (1+0+0+0)  28:21,1
2.  Деніз Херрманн (0+0+0+1)  +9,4
3.  Маркета Давідова (1+0+0+1)  +30,9
...
9.  Дар'я Блашко (0+0+0+1)  +1:45,5
10.  Анастасія Меркушина (0+0+1+0)  +1:52,3
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