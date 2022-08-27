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Дудченко посів 8 місце у спринті на чемпіонаті світу

Сьогодні 19:25 249 0
Чемпіоном світу став швед Самуельссон
Дудченко посів 8 місце у спринті на чемпіонаті світу
#Антон Дудченко, #Дмитро Підручний

Джерело - Чемпіон.

У німецькому Рупольдінгу на літньому чемпіонаті світу 2022 Антон Дудченко став восьмим у чоловічому спринті.

Решта українців не потрапили до ТОП-10.

Чемпіоном світу став швед Себастьян Самуельссон, срібну медаль завоював його співвітчизник Пеппе Фемлінг, а бронза дісталася швейцарцю Нікласу Гартвегу.

Літній чемпіонат світу
Спринт, 27 серпня

1. Себастьян Самуельссон (0+1) 18:38,1

2. Пеппе Фемлінґ (1+0) +8,3

3. Ніклас Гартвег (0+1) +27,2

  ...

8. Антон Дудченко (0+1) +43,0

15. Тарас Лесюк (0+1) +1:01,1

35. Артем Прима (2+1) +1:47,6

63. Богдан Цимбал (4+2) +3:06,2

64. Дмитро Підручний (3+2) +3:11,1

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