Дудченко посів 8 місце у спринті на чемпіонаті світу

Чемпіоном світу став швед Самуельссон

Джерело - Чемпіон.

У німецькому Рупольдінгу на літньому чемпіонаті світу 2022 Антон Дудченко став восьмим у чоловічому спринті.

Решта українців не потрапили до ТОП-10.

Чемпіоном світу став швед Себастьян Самуельссон, срібну медаль завоював його співвітчизник Пеппе Фемлінг, а бронза дісталася швейцарцю Нікласу Гартвегу.

Літній чемпіонат світу

Спринт, 27 серпня

1. Себастьян Самуельссон (0+1) 18:38,1

2. Пеппе Фемлінґ (1+0) +8,3

3. Ніклас Гартвег (0+1) +27,2

...

8. Антон Дудченко (0+1) +43,0

15. Тарас Лесюк (0+1) +1:01,1

35. Артем Прима (2+1) +1:47,6

63. Богдан Цимбал (4+2) +3:06,2

64. Дмитро Підручний (3+2) +3:11,1