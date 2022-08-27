Дудченко посів 8 місце у спринті на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.
У німецькому Рупольдінгу на літньому чемпіонаті світу 2022 Антон Дудченко став восьмим у чоловічому спринті.
Решта українців не потрапили до ТОП-10.
Чемпіоном світу став швед Себастьян Самуельссон, срібну медаль завоював його співвітчизник Пеппе Фемлінг, а бронза дісталася швейцарцю Нікласу Гартвегу.
Літній чемпіонат світу
Спринт, 27 серпня
1. Себастьян Самуельссон (0+1) 18:38,1
2. Пеппе Фемлінґ (1+0) +8,3
3. Ніклас Гартвег (0+1) +27,2
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8. Антон Дудченко (0+1) +43,0
15. Тарас Лесюк (0+1) +1:01,1
35. Артем Прима (2+1) +1:47,6
63. Богдан Цимбал (4+2) +3:06,2
64. Дмитро Підручний (3+2) +3:11,1