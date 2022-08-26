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Меркушина фінішувала п'ятою у суперспринті на чемпіонаті світу

Сьогодні 17:56 267 0
Перемогу здобула італійка Доротея Вірер
Меркушина фінішувала п'ятою у суперспринті на чемпіонаті світу
#Анастасія Меркушина, #Дар'я Блашко, #Юлія Джима, #Валентина Семеренко

Джерело - Чемпіон.

26 серпня на чемпіонаті світу з літнього біатлону в Рупольдингу Анастасія Меркушина фінішувала 5-ою у жіночому суперспринті.

Дар’я Блашко фінішувала на 7-й позиції, Валентина Семеренко - 16-та, Юлія Джима - 26-та.

Перемогу здобула італійка Доротея Вірер.

Це перший старт українців після початку повномасштабної війни.

Літній біатлон
Чемпіонат світу
Рупольдинг, Німеччина
Жінки
Суперспринт
Фінал
26 серпня

1. Доротея Вірер  (0+0+1+1) 19:05,7

2. Ліза Віттоцці (0+1+1+1) +5,5

3. Анастасія Кіннунен (0+0+0+0) +13,9

...

5. Анастасія Меркушина (0+0+0+0) +30,1

7. Дар'я Блашко (0+0+0+1) +34,6

16. Валентина Семеренко (0+0+2+0) +1:13,1

26. Юлія Джима (1+0+1+2) +2:13,7

Раніше Підручний фінішував у ТОП-10 суперспринту на літньому чемпіонаті світу.

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