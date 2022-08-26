Джерело - Чемпіон.
26 серпня на чемпіонаті світу з літнього біатлону в Рупольдингу Анастасія Меркушина фінішувала 5-ою у жіночому суперспринті.
Дар’я Блашко фінішувала на 7-й позиції, Валентина Семеренко - 16-та, Юлія Джима - 26-та.
Перемогу здобула італійка Доротея Вірер.
Це перший старт українців після початку повномасштабної війни.
Літній біатлон
Чемпіонат світу
Рупольдинг, Німеччина
Жінки
Суперспринт
Фінал
26 серпня
1. Доротея Вірер (0+0+1+1) 19:05,7
2. Ліза Віттоцці (0+1+1+1) +5,5
3. Анастасія Кіннунен (0+0+0+0) +13,9
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5. Анастасія Меркушина (0+0+0+0) +30,1
7. Дар'я Блашко (0+0+0+1) +34,6
16. Валентина Семеренко (0+0+2+0) +1:13,1
26. Юлія Джима (1+0+1+2) +2:13,7
Раніше Підручний фінішував у ТОП-10 суперспринту на літньому чемпіонаті світу.