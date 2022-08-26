Підручний фінішував у ТОП-10 суперспринту на літньому чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.
26 серпня на чемпіонаті світу з літнього біатлону у Рупольдингу українець Дмитро Підручний посів 10-е місце у чоловічому суперспринті.
Антон Дудченко тричі промахнувся і фінішував на 13-й позиції.
Перемогу здобув німець Філіп Горн.
Це перший старт українців після початку повномасштабної війни.
Літній біатлон
Чемпіонат світу
Рупольдинг, Німеччина
Чоловіки
Суперспринт
Фінал
26 серпня
1. Філіп Горн (Німеччина) 16.55,4 (0+1+1+0)
2. Себастьян Самуельсон (Швеція) 0,2 (2+0+1+0)
3. Пеппе Фемлінг (Швеція) 0,7 (0+2+1+0)
...
10. Дмитро Підручний (Україна) 28,3 (0+0+1+2)
13. Антон Дудченко (Україна) 43,2 (1+0+1+1)