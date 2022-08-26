Підручний фінішував у ТОП-10 суперспринту на літньому чемпіонаті світу

Перемогу здобув німець Філіп Горн

Джерело - Чемпіон.

26 серпня на чемпіонаті світу з літнього біатлону у Рупольдингу українець Дмитро Підручний посів 10-е місце у чоловічому суперспринті.

Антон Дудченко тричі промахнувся і фінішував на 13-й позиції.

Перемогу здобув німець Філіп Горн.

Це перший старт українців після початку повномасштабної війни.

Літній біатлон

Чемпіонат світу

Рупольдинг, Німеччина

Чоловіки

Суперспринт

Фінал

26 серпня

1. Філіп Горн (Німеччина) 16.55,4 (0+1+1+0)

2. Себастьян Самуельсон (Швеція) 0,2 (2+0+1+0)

3. Пеппе Фемлінг (Швеція) 0,7 (0+2+1+0)

...

10. Дмитро Підручний (Україна) 28,3 (0+0+1+2)

13. Антон Дудченко (Україна) 43,2 (1+0+1+1)