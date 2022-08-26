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Чотири українки кваліфікувалися у фінал суперспринту на ЧС-2022

Сьогодні 15:09 290 0
Чотири українки кваліфікувалися у фінал суперспринту на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У німецькому Рупольдінгу в рамках чемпіонату світу 2022 з літнього біатлону відбулася кваліфікація жіночого суперспринту.

Актуально: Став відомий розклад літнього чемпіонату світу 2022 з біатлону

Відразу чотири українки кваліфікувалися у фінал – Дар'я Блашко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Валентина Семеренко.

Літній чемпіонат світу
Рупольдинг, Німеччина
Супер-спринт, Кваліфікація
Жінки, 26 серпня
1. Маркета Давідова (0+1)  11:14,3
2. Анна Вайдель (0+0)  +7,3
3. Лінн Перссон (0+1)  +7,9
...
6. Дар'я Блашко (1+0)  +14,3
14. Юлія Джима (0+1) +34,7
26. Анастасія Меркушина (0+2)  +1:03,2
30. Валентина Семеренко (0+2)  +1:09,0
41. Анна Кривонос (1+2)  +1:16,6
59. Олена Білосюк (0+4)  +1:58,4

Нагадаємо, Підручний - шостий у кваліфікації суперспринту на ЧС-2022.

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