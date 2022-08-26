Чотири українки кваліфікувалися у фінал суперспринту на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У німецькому Рупольдінгу в рамках чемпіонату світу 2022 з літнього біатлону відбулася кваліфікація жіночого суперспринту.

Актуально: Став відомий розклад літнього чемпіонату світу 2022 з біатлону

Відразу чотири українки кваліфікувалися у фінал – Дар'я Блашко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Валентина Семеренко.

Літній чемпіонат світу

Рупольдинг, Німеччина

Супер-спринт, Кваліфікація

Жінки, 26 серпня

1. Маркета Давідова (0+1) 11:14,3 2. Анна Вайдель (0+0) +7,3 3. Лінн Перссон (0+1) +7,9 ... 6. Дар'я Блашко (1+0) +14,3 14. Юлія Джима (0+1) +34,7 26. Анастасія Меркушина (0+2) +1:03,2 30. Валентина Семеренко (0+2) +1:09,0 41. Анна Кривонос (1+2) +1:16,6 59. Олена Білосюк (0+4) +1:58,4

Нагадаємо, Підручний - шостий у кваліфікації суперспринту на ЧС-2022.