Чотири українки кваліфікувалися у фінал суперспринту на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
У німецькому Рупольдінгу в рамках чемпіонату світу 2022 з літнього біатлону відбулася кваліфікація жіночого суперспринту.
Актуально: Став відомий розклад літнього чемпіонату світу 2022 з біатлону
Відразу чотири українки кваліфікувалися у фінал – Дар'я Блашко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Валентина Семеренко.
Літній чемпіонат світу
Рупольдинг, Німеччина
Супер-спринт, Кваліфікація
Жінки, 26 серпня
1. Маркета Давідова (0+1) 11:14,3
2. Анна Вайдель (0+0) +7,3
3. Лінн Перссон (0+1) +7,9
...
6. Дар'я Блашко (1+0) +14,3
14. Юлія Джима (0+1) +34,7
26. Анастасія Меркушина (0+2) +1:03,2
30. Валентина Семеренко (0+2) +1:09,0
41. Анна Кривонос (1+2) +1:16,6
59. Олена Білосюк (0+4) +1:58,4
Нагадаємо, Підручний - шостий у кваліфікації суперспринту на ЧС-2022.