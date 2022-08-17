Збірна України назвала склад на чемпіонат світу з літнього біатлону

Джерело - biathlon.com.ua.
Збірна України вирушить на турнір в оптимальному складі, за винятком категорії юніорок, де команду представлять лише двоє дівчат.
Про це повідомляє Український біатлон.
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Склади команд:
Чоловіки - Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк, Артем Прима, Денис Насико
Юніори - Віталій Мандзин, Дмитро Грущак, Роман Боровик, Владислав Чихар, Богдан Борковський
Жінки - Юлія Джима, Олена Білосюк, Дар’я Блашко, Ірина Петренко, Анастасія Меркушина, Анна Кривонос
Юніорки - Юлія Городна, Олександра Меркушина.
В якості запасної розглядається можливість участі в чемпіонаті Валі Семеренко.
Турнір відбудеться у німецькому Рупольдингу з 25 по 28 серпня.
Нагадаємо, IBU рекомендував продовжити відсторонення російських біатлоністів.