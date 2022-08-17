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Збірна України назвала склад на чемпіонат світу з літнього біатлону

Сьогодні 19:27 204 0
Учасники розіграють по три комплекти нагород у дорослих та юніорських категоріях
Збірна України назвала склад на чемпіонат світу з літнього біатлону

Джерело - biathlon.com.ua.

Збірна України вирушить на турнір в оптимальному складі, за винятком категорії юніорок, де команду представлять лише двоє дівчат.

Про це повідомляє Український біатлон.

Актуально: Став відомий розклад літнього чемпіонату світу 2022 з біатлону

Склади команд:

Чоловіки - Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк, Артем Прима, Денис Насико

Юніори - Віталій Мандзин, Дмитро Грущак, Роман Боровик, Владислав Чихар, Богдан Борковський

Жінки - Юлія Джима, Олена Білосюк, Дар’я Блашко, Ірина Петренко, Анастасія Меркушина, Анна Кривонос

Юніорки - Юлія Городна, Олександра Меркушина.

В якості запасної розглядається можливість участі в чемпіонаті Валі Семеренко.

Турнір відбудеться у німецькому Рупольдингу з 25 по 28 серпня.

Нагадаємо, IBU рекомендував продовжити відсторонення російських біатлоністів.

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