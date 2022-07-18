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Санітра: Хлопці мотивовані якнайкраще представити Україну на біатлонних стартах

Сьогодні 22:36 136 0
Юрай Санітра прокоментував підготовку збірної України
Санітра: Хлопці мотивовані якнайкраще представити Україну на біатлонних стартах
#Юрай Санітра

Джерело - biathlon.com.ua.

Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра оцінив підготовку хлопців до сезону.

Про це розповів сам наставник.

"Не всі мали можливість тренуватися, тому спортсмени приїхали в різному фізичному стані.

Зрозуміло, що потрібно було максимально індивідуально підходити до тренувального процесу.

Щодо морального стану, то всі хлопці мотивовані тренуватися, щоб якнайкраще представити свою країну, Україну, на міжнародних біатлонних стартах.

Ясно, що кожен день у нас починається з чистого аркуша, кожен день – особливий, тому що особиста ситуація у спортсменів змінюється, треба вирішувати багато особистих проблем, але зараз скажу, що спортсмени добре ставляться до тренувальної роботи.

Я б не сказав, що минулого сезону вони по-іншому ставилися до своєї спортивної роботи. Але зараз я відчуваю, що є таке внутрішнє бажання у цій складній ситуації, яка зараз в Україні, показати щось більше, викластися на тренуванні максимально.

І це я бачу щодня, на кожному тренуванні", - відзначив Санітра.

Нагадаємо, Підручний травмував руку на зборах.

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