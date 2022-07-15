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Підручний травмував руку на зборах

Сьогодні 12:39 375 0
Юрай Санітра прокоментував травму Дмитра Підручного
Підручний травмував руку на зборах
#Дмитро Підручний, #Юрай Санітра

Джерело - biathlon.com.ua.

Капітан збірної України невдало впав під час підготовки до сезону в Обергофі.

Про це розповів головний тренер Юрай Санітра.

"Найгірша ситуація у Дмитра Підручного, який упав на руку і має проблему із правим зап’ястям. Але, я думаю, що через кілька днів він буде повністю виконувати весь тренувальний процес", - розповів Санітра.

Перший міжнародний старт команда проведе за місяць у Рупольдингу, де з 24 по 28 серпня пройде чемпіонат світу з літнього біатлону.

Раніше Юрай Санітра пояснив чому не міг залишити український біатлон.

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