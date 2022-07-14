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Санітра: Підручний маленькими кроками рухається до потрібного рівня

Сьогодні 14:25 241 0
Фахівець - про відношення біатлоністів до тренувального процесу
Санітра: Підручний маленькими кроками рухається до потрібного рівня
#Дмитро Підручний, #Юрай Санітра

Джерело - biathlon.com.ua.

До складу чоловічої збірної України на перший збір біатлоністи приїхали у різному фізичному стані.

Про це заявив наставник команди Юрай Санітра.

"Не всі мали можливість тренуватися, тому спортсмени приїхали у різному фізичному стані. Зрозуміло, що потрібно було максимально індивідуально підходити до тренувального процесу. Щодо морального стану, то всі хлопці мотивовані тренуватися, щоб якнайкраще представити свою країну, Україну, на міжнародних біатлонних стартах. Ясно, що кожен день у нас починається з чистого аркуша, кожен день - особливий, тому що особиста ситуація у спортсменів змінюється, треба вирішувати багато особистих проблем, але зараз скажу, що спортсмени добре ставляться до тренувальної роботи.

Чи у чоловіків змінилося ставлення до роботи? Я б не сказав, що минулого сезону вони по-іншому ставилися до своєї спортивної роботи. Але зараз я відчуваю, що є таке внутрішнє бажання у цій складній ситуації, яка зараз в Україні, показати щось більше, викластися на тренуванні максимально. І це я бачу щодня, на кожному тренуванні.

Наскільки критичною була відсутність Дмитра Підручного? У Діми зовсім інша ситуація зі звільненням зі служби, вона була набагато складнішою, ніж в інших хлопців. Але зараз ситуація така, що дозволяє нам реалізувати тренувальний процес. Діма повернувся з великою паузою у тренуванні, тому треба було багато наздоганяти. Але зараз і за його словами, і на мою думку, можна сказати, що він уже допрацював той пропуск, який у нього був, і ми маленькими кроками рухаємося до того рівня, на якому хочемо, щоб Діма знаходився", - сказав Санітра.

Перший міжнародний старт команда проведе за місяць у Рупольдингу, де з 24 по 28 серпня пройде чемпіонат світу з літнього біатлону.

Раніше Юрай Санітра пояснив чому не міг залишити український біатлон.

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