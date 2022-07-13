Головне
Ярмоленко перейшов в Аль-Айн
Сьогодні 10:41 1463
Збірна України зазнала другої поразки на Євро U-21
Сьогодні 20:55 299
Санітра: Хочу завершити свою тренерську кар'єру на Олімпійських Іграх-2026
Сьогодні 19:25 244
Цуренко здобула вольову перемогу над росіянкою на турнірі у Будапешті
Сьогодні 18:41 373
Білоруських та російських спортсменів можуть позбавити Олімпіади-2024
Сьогодні 16:56 397
13 липня на Всесвітніх іграх-2022 змагатимуться 22 українські спортсмени
Сьогодні 16:16 266
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів
Сьогодні 15:09 8592
Другий після Шеви. Монолог до Андрія Ярмоленка
Сьогодні 11:10 5897
12 липня на Всесвітніх іграх-2022 українці здобули дві медалі, але одну відібрали судді
Сьогодні 10:10 521
Україна опустилася на четверте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 09:52 5271
Прямі трансляції

Санітра: Доповнимо команду ще одним молодим та перспективним спортсменом

Сьогодні 20:41 208 0
Фахівець анонсував поповнення складу збірної
Санітра: Доповнимо команду ще одним молодим та перспективним спортсменом
#Юрай Санітра

Джерело - biathlon.com.ua.

В основній чоловічій збірній України з біатлону з’явився новий спортсмен.

Про це заявив наставник команди Юрай Санітра.

"У рамках цього чотирирічного проєкту ми ухвалили рішення, що доповнимо команду ще одним молодим та перспективним спортсменом.

На цей час з нами працює Віталій Мандзин, який вперше приїхав на збір із командою саме до Оберхофа. Можу лише позитивно відгукнутися про спортсмена – він терпить, але працює.

Я зробив багато детальних аналізів молодих спортсменів, яких міг би бачити у цьому проєкті, поки думав над цим рішенням. 

Я вибирав між Мандзином, Кінашем та Боровиком. Ще раніше я казав, що хотів би мати у команді 9 чи 10 спортсменів, але ситуація із забезпеченням команди не дозволяла цього.

Та після Сянок з’явилася можливість додати одного спортсмена, і тренерським рішенням ми обрали Мандзина, оскільки я впевнений, що Кінаш матиме добрий прогрес під керівництвом Миколи Зоца, котрий його добре знає.

Думаю, між цими молодими спортсменами буде хороша конкуренція, і всі вони в перспективі можуть зайняти місце тих, хто вже зараз думає про те, що не продовжуватиме кар’єру до Олімпійських ігор-2026", - сказав Санітра.

Перший міжнародний старт команда проведе за місяць у Рупольдингу, де з 24 по 28 серпня пройде чемпіонат світу з літнього біатлону.

Раніше Юрай Санітра пояснив чому не міг залишити український біатлон.

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна опустилася на четверте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 Україна опустилася на четверте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 5271
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів 8592
Другий після Шеви. Монолог до Андрія Ярмоленка Другий після Шеви. Монолог до Андрія Ярмоленка 5897
"Донбас порожняк нє гоніт", - епічне інтерв'ю Денисова, Януковича та Ахметова "Донбас порожняк нє гоніт", - епічне інтерв'ю Денисова, Януковича та Ахметова 7798
Тренер Джошуа знайшов справжню причину поразки від Усика Тренер Джошуа знайшов справжню причину поразки від Усика 2954
Ліон розгромив Динамо у другому контрольному поєдинку Ліон розгромив Динамо у другому контрольному поєдинку 3008
Рекомендуємо
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 5515
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 16214
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 4780
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 168808 3
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 21164
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 49877 1