Санітра: Доповнимо команду ще одним молодим та перспективним спортсменом

В основній чоловічій збірній України з біатлону з’явився новий спортсмен.

Про це заявив наставник команди Юрай Санітра.

"У рамках цього чотирирічного проєкту ми ухвалили рішення, що доповнимо команду ще одним молодим та перспективним спортсменом.

На цей час з нами працює Віталій Мандзин, який вперше приїхав на збір із командою саме до Оберхофа. Можу лише позитивно відгукнутися про спортсмена – він терпить, але працює.

Я зробив багато детальних аналізів молодих спортсменів, яких міг би бачити у цьому проєкті, поки думав над цим рішенням.

Я вибирав між Мандзином, Кінашем та Боровиком. Ще раніше я казав, що хотів би мати у команді 9 чи 10 спортсменів, але ситуація із забезпеченням команди не дозволяла цього.

Та після Сянок з’явилася можливість додати одного спортсмена, і тренерським рішенням ми обрали Мандзина, оскільки я впевнений, що Кінаш матиме добрий прогрес під керівництвом Миколи Зоца, котрий його добре знає.

Думаю, між цими молодими спортсменами буде хороша конкуренція, і всі вони в перспективі можуть зайняти місце тих, хто вже зараз думає про те, що не продовжуватиме кар’єру до Олімпійських ігор-2026", - сказав Санітра.