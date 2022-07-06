Ященко: Валентина Семеренко сказала, що планує виступати у цьому сезоні

36-річна біатлоністка Валентина Семеренко виявила бажання готуватися з командою Б збірної України.

Про це заявив тренер жіночої команди Ігор Ященко.

"Валентина Семеренко виявила бажання готуватися з командою Б. Я вважаю. що це плюс для нас. Досвідчена спортсменка такого рівня буде мати великий вплив на молодих спортсменок.

Ми розмовляли з Валентиною, вона сказала, що планує виступати (у новому сезоні - прим.). Сподіваюся, що Семеренко допоможе не тільки нашій команді, а й вдало доповнить склад першої команди у цьому сезоні", - сказав Ященко.