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Ященко: Валентина Семеренко сказала, що планує виступати у цьому сезоні

Сьогодні 15:56 160 0
Фахівець розповів про подальші плани біатлоністки
Ященко: Валентина Семеренко сказала, що планує виступати у цьому сезоні
#Валентина Семеренко, #Ігор Ященко

Джерело - Чемпіон.

36-річна біатлоністка Валентина Семеренко виявила бажання готуватися з командою Б збірної України.

Про це заявив тренер жіночої команди Ігор Ященко.

"Валентина Семеренко виявила бажання готуватися з командою Б. Я вважаю. що це плюс для нас. Досвідчена спортсменка такого рівня буде мати великий вплив на молодих спортсменок.

Ми розмовляли з Валентиною, вона сказала, що планує виступати (у новому сезоні - прим.). Сподіваюся, що Семеренко допоможе не тільки нашій команді, а й вдало доповнить склад першої команди у цьому сезоні", - сказав Ященко.

Раніше Блашко готуватиметься до сезону під керівництвом Санітри.

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