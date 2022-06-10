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Підручний приєднався до збірної України на зборах

Сьогодні 18:41 147 0
Збори розпочалися ще 29 травня
Підручний приєднався до збірної України на зборах
#Дмитро Підручний

Джерело - Суспільне Спорт.

Український біатлоніст Дмитро Підручний приєднався до збірної А на зборах у Сянках.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Навчально-тренувальні збори збірної України розпочалися 29 травня, проте Підручний не зміг доєднатися до них через службу в лавах Національної Гвардії.

Міністерство молоді та спорту України узгодило процес звільнення біатлоніста з лав Національної Гвардії для відновлення тренувань та підготовки до нового сезону.

Зараз тренувальні збори в складі чоловічої збірної проходять Підручний, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Прима, Тарас Лесюк і Денис Насико.

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