Капітан чоловічої команди досі не приєднався до інших спортсменів у Сянках.

Чоловіча збірна України з біатлону розпочала підготовку до змагального сезону 2022/2023 в місті Сянки, що на Львівщині.

Навчально-тренувальні збори національної команди триватимуть із 29 травня до 15 червня. Так, під керівництвом словацького спеціаліста Юрая Санітри вже працюють п'ять українських біатлоністів: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Денис Насико і Тарас Лесюк.

При цьому раніше повідомлялось, що з командою тренуватиметься і її капітан Дмитро Підручний. Однак наразі він відсутній на базі в Сянках.