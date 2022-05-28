Підручний: Відсторонення білорусів виправдане

Український біатлоніст Дмитро Підручний підтримує відсторонення білоруських спортсменів від міжнародних стартів.

Про це заявив сам Підручний.

"З ними не все так однозначно, на відміну від росіян. Але на даному етапі це виправдано.

Білоруська влада зробила так, щоб народ і спортсмени, зокрема, страждали за її дії. Лукашенко дозволив атакувати Україну з території Білорусі", - сказав Підручний.