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Підручний: Відсторонення білорусів виправдане

Сьогодні 16:11 183 0
Український біатлоніст висловив свою позицію
Підручний: Відсторонення білорусів виправдане
#Дмитро Підручний

Джерело - zerkalo.io.

Український біатлоніст Дмитро Підручний підтримує відсторонення білоруських спортсменів від міжнародних стартів.

Про це заявив сам Підручний.

"З ними не все так однозначно, на відміну від росіян. Але на даному етапі це виправдано.

Білоруська влада зробила так, щоб народ і спортсмени, зокрема, страждали за її дії. Лукашенко дозволив атакувати Україну з території Білорусі", - сказав Підручний.

Нагадаємо МОК офіційно позбавив росію срібної медалі Олімпіади-2014 у жіночій естафеті.

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