МОК виконав перерозподіл нагород на змаганнях з біатлону

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) позбавив олімпійських медалей збірні, у яких було виявлено допінг у спортсменів.

Про це повідомляє пресслужба організації.

МОК виконав перерозподіл нагород на змаганнях з біатлону в Сочі-2014 з урахуванням анулювання результатів росіянки Ольги Зайцевої, яка була визнана винною в порушенні антидопінгових правил.

Естафетна четвірка Росії в складі Зайцевої, Яни Романової, Катерини Шумілової та Ольги Вілухіної втратила срібло.

Після анулювання результатів Зайцевої срібло переходить до збірної Норвегії, бронза - до команди Чехії. Нагадаємо, що золото тоді завоювала збірна України.

Також четверте місце росіян у змішаній естафеті, де Зайцева бігла на першому етапі, переходить до команди Словаччини. Франція стає п’ятою, Україна - шостою.

Естафетне срібло в легкій атлетиці втратила Велика Британія. Команда стала другою в чоловічій естафеті 4х100 м у Токіо-2020.

У пробі британця Чіджінду Уджи виявили заборонені речовини. Тепер срібло отримає збірна Канади, бронзу - Китай.