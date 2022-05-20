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МОК офіційно позбавив росію срібної медалі Олімпіади-2014 у жіночій естафеті

Сьогодні 12:09 80 0
МОК виконав перерозподіл нагород на змаганнях з біатлону
МОК офіційно позбавив росію срібної медалі Олімпіади-2014 у жіночій естафеті

Джерело - Tribuna.com.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) позбавив олімпійських медалей збірні, у яких було виявлено допінг у спортсменів. 

Про це повідомляє пресслужба організації.

МОК виконав перерозподіл нагород на змаганнях з біатлону в Сочі-2014 з урахуванням анулювання результатів росіянки Ольги Зайцевої, яка була визнана винною в порушенні антидопінгових правил.

Естафетна четвірка Росії в складі Зайцевої, Яни Романової, Катерини Шумілової та Ольги Вілухіної втратила срібло. 

Після анулювання результатів Зайцевої срібло переходить до збірної Норвегії, бронза - до команди Чехії. Нагадаємо, що золото тоді завоювала збірна України.

Також четверте місце росіян у змішаній естафеті, де Зайцева бігла на першому етапі, переходить до команди Словаччини. Франція стає п’ятою, Україна - шостою. 

Естафетне срібло в легкій атлетиці втратила Велика Британія. Команда стала другою в чоловічій естафеті 4х100 м у Токіо-2020.

У пробі британця Чіджінду Уджи виявили заборонені речовини. Тепер срібло отримає збірна Канади, бронзу - Китай.

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