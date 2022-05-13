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Бех отримала статус біженки у росії

Сьогодні 08:10 168 0
Катерина Бех хоче повернути російсье громадянство
Бех отримала статус біженки у росії
#Катерина Бех

Джерело - Чемпіон.

Колишня біатлоністка збірної України Катерина Бех отримала статус біженки у росії.

Про це повдіомляє Арена Урала.

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Біатлоністка втекла в росію одразу після початку повномасштабної війни, після чого була відрахована з української збірної. 

23-річна Бех, яка народилася в Хабаровському краї, зараз перебуває в росії у статусі біженки та збирає документи, щоб повернути російське громадянство. Вона отримала український паспорт у 2018 році.

Раніше натуралізовану росіянку Сідорову виключили зі складу збірної України.

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