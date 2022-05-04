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Вірер визначилась із майбутнім у біатлоні

Вчора 23:54 168 0
Спортсменка відчуває, що ще може показати щось на трасі.
Вірер визначилась із майбутнім у біатлоні
#Вірер

Джерело - suspilne.media.

Триразова призерка Олімпійських ігор, італійська біатлоністка Доротея Вірер залишиться у спорті ще на один сезон. 

Про це розповіла сам біатлоністка.

"Я вирішила залишитися ще на один рік. Подивлюся, чи зможу я показувати хороший результат, але я досі відчуваю себе в непоганій формі. Останні два роки були сумними: ми були без глядачів та були змушені ізолюватися, щоб не підхопити ковід. Сподіваюся, наступного сезону ми зможемо виступати перед повними трибунами".

Упродовж минулих двох років я багато думала про майбутнє. Завжди наче носила за собою валізу. Чим далі ми йдемо, тим важчою вона стає. Ця "валіза" сповнена очікувань результатів і тиску", - сказала Вірер.

Нагадаємо, Юлія Джима готуватиметься разом з іншими біатлоністками команди "А".

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