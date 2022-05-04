Вірер визначилась із майбутнім у біатлоні

Триразова призерка Олімпійських ігор, італійська біатлоністка Доротея Вірер залишиться у спорті ще на один сезон.

Про це розповіла сам біатлоністка.

"Я вирішила залишитися ще на один рік. Подивлюся, чи зможу я показувати хороший результат, але я досі відчуваю себе в непоганій формі. Останні два роки були сумними: ми були без глядачів та були змушені ізолюватися, щоб не підхопити ковід. Сподіваюся, наступного сезону ми зможемо виступати перед повними трибунами".

Упродовж минулих двох років я багато думала про майбутнє. Завжди наче носила за собою валізу. Чим далі ми йдемо, тим важчою вона стає. Ця "валіза" сповнена очікувань результатів і тиску", - сказала Вірер.