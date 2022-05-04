В попередні сезони Джима тренувалась окремо від збірної України.

Лідерка збірної України з біатлону Юлія Джима готуватиметься разом з іншими біатлоністками команди "А" до сезону 2022/23.

Про це повідомив новий головний тренер жіночої команди Олександр Кравченко у коментарі Суспільне Спорт.

Юлія Джима упродовж семи років готувалася до біатлонних сезонів разом із колишнім тренером збірної України Урошем Велепцем. Причому у період з 2018 по 2021 роки Джима тренувалася окремо від інших біатлоністок команди "А".

"Юля Джима буде працювати з нами в команді. Ми з нею розмовляли, вона погодилась. Розмовляв також із Оленою Білосюк, планую особисто зв’язуватись із Іриною Варвинець (Петренко), Юлею Журавок, Настею Меркушиною, Дар’єю Блашко щодо роботи в команді", - розповів Кравченко.

Нагадаємо, збірна України призначила нового головного тренера.