Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
02.05.2022 06:17 53253
Калініна поступилась у чвертьфіналі турніру WTA у Мадриді
Сьогодні 20:14 116 1
Золотий фристайліст України. Олександр Абраменко святкує свій 33-й день народження
Сьогодні 19:42 3975
Шевченко може стати президентом Пескари
Сьогодні 12:57 560
Ліверпуль обіграв Вільярреал та вийшов у фінал Ліги чемпіонів
Вчора 23:51 921
Калініна дотиснула Радукану на шляху у чвертьфінал турніру у Мадриді
Вчора 23:28 656
Збірна України призначила нового головного тренера
Вчора 20:39 1408
Став відомий розклад матчів збірної України у Лізі націй
Вчора 18:55 912
11-річна українка стала чемпіонкою світу зі швидких шахів
Вчора 18:44 589
Збірна України здобула перші медалі на чемпіонаті світу з важкої атлетики
Вчора 18:13 562
Прямі трансляції

Кравченко: Джима буде працювати з нами в команді

Сьогодні 19:27 169 0
В попередні сезони Джима тренувалась окремо від збірної України.
Кравченко: Джима буде працювати з нами в команді
#Юлія Джима, #Олександр Кравченко

Джерело - suspilne.media.

Лідерка збірної України з біатлону Юлія Джима готуватиметься разом з іншими біатлоністками команди "А" до сезону 2022/23.

Про це повідомив новий головний тренер жіночої команди Олександр Кравченко у коментарі Суспільне Спорт.

Юлія Джима упродовж семи років готувалася до біатлонних сезонів разом із колишнім тренером збірної України Урошем Велепцем. Причому у період з 2018 по 2021 роки Джима тренувалася окремо від інших біатлоністок команди "А".

"Юля Джима буде працювати з нами в команді. Ми з нею розмовляли, вона погодилась. Розмовляв також із Оленою Білосюк, планую особисто зв’язуватись із Іриною Варвинець (Петренко), Юлею Журавок, Настею Меркушиною, Дар’єю Блашко щодо роботи в команді", - розповів Кравченко.

Нагадаємо, збірна України призначила нового головного тренера.

Коментарі ()
Популярне зараз
Вірт назвав потенційну заміну Де Дзербі у Шахтарі Вірт назвав потенційну заміну Де Дзербі у Шахтарі 1324
Анчелотті анонсував завершення тренерської кар'єри Анчелотті анонсував завершення тренерської кар'єри 1282
Реал Мадрид - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Реал Мадрид - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 4882
Вільярреал - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Вільярреал - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 2245
Шахтар кваліфікувався до групового етапу Ліги чемпіонів 2022/2023 Шахтар кваліфікувався до групового етапу Ліги чемпіонів 2022/2023 1462
Золотий фристайліст України. Олександр Абраменко святкує свій 33-й день народження Золотий фристайліст України. Олександр Абраменко святкує свій 33-й день народження 3975
Рекомендуємо
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 30133 2
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 42796
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 243440
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 52108
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 7003 1
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 29772