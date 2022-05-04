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Кравченко оцінив майбутнє сестер Семеренко у збірній України

Сьогодні 22:09 179 0
Олександр Кравченко прокоментував майбутнє сестер Семеренко
Кравченко оцінив майбутнє сестер Семеренко у збірній України
#Віта Семеренко, #Валентина Семеренко, #Сестри Семеренки, #Олександр Кравченко

Джерело - suspilne.media.

Майбутнє Валі та Віти Семеренко у збірній України залишається невизначеним.

Про це розповів старший тренер жіночої збірної України з біатлону Олександр Кравченко.

"Щодо жіночої команди, то по Валі та Віті Семеренко поки не можу сказати чогось певного. Згідно з результатами минулого сезону, зарплату по лінії міністерства вони не заробили, але критерії потрапляння до збірної команди виконали.

Тому в списках збірної вони будуть, а чи продовжать кар’єру – вирішувати їм", – сказав Кравченко.

Кравченко зазначив, що Віта Семеренко поки що не вирішила, чи буде відновлювати тренувальний процес і кар'єру. Валентина же планує підтримувати форму з командою "Б" і, відштовхуючись від результатів, буде приймати рішення щодо продовження виступів.

Нагадаємо, Юлія Джима готуватиметься разом з іншими біатлоністками команди "А".

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