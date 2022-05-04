Кравченко оцінив майбутнє сестер Семеренко у збірній України

Джерело - suspilne.media.
Майбутнє Валі та Віти Семеренко у збірній України залишається невизначеним.
Про це розповів старший тренер жіночої збірної України з біатлону Олександр Кравченко.
"Щодо жіночої команди, то по Валі та Віті Семеренко поки не можу сказати чогось певного. Згідно з результатами минулого сезону, зарплату по лінії міністерства вони не заробили, але критерії потрапляння до збірної команди виконали.
Тому в списках збірної вони будуть, а чи продовжать кар’єру – вирішувати їм", – сказав Кравченко.
Кравченко зазначив, що Віта Семеренко поки що не вирішила, чи буде відновлювати тренувальний процес і кар'єру. Валентина же планує підтримувати форму з командою "Б" і, відштовхуючись від результатів, буде приймати рішення щодо продовження виступів.
Нагадаємо, Юлія Джима готуватиметься разом з іншими біатлоністками команди "А".