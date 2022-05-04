Кравченко оцінив майбутнє сестер Семеренко у збірній України

Майбутнє Валі та Віти Семеренко у збірній України залишається невизначеним.

Про це розповів старший тренер жіночої збірної України з біатлону Олександр Кравченко.

"Щодо жіночої команди, то по Валі та Віті Семеренко поки не можу сказати чогось певного. Згідно з результатами минулого сезону, зарплату по лінії міністерства вони не заробили, але критерії потрапляння до збірної команди виконали.

Тому в списках збірної вони будуть, а чи продовжать кар’єру – вирішувати їм", – сказав Кравченко.