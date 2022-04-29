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Став відомий склад команди А збірної України з біатлону

Сьогодні 20:25 302 0
Українська збірна незабаром розпочне підготовку до нового сезону
Став відомий склад команди А збірної України з біатлону
#Антон Дудченко, #Дмитро Підручний, #Артем Прима, #Богдан Цимбал

Джерело - isport.ua.

Федерація біатлону України визначила склад команди А для підготовки до біатлонного сезону-2022/23.

Про це повідомляє biathlon.com.ua.

До складу чоловічої команди увійшли 5 біатлоністів: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал та Тарас Лесюк.

До жіночої збірної потрапили 6 біатлоністок: Юлія Джима, Олена Білосюк, Дар'я Блашко, Ірина Петренко, Анастасія Меркушина та Юлія Журавок.

Зазначається, що на шосте місце у чоловічій команді претендують Артем Тищенко та Денис Насіко. Головний тренер чоловічої команди Юрай Санітра ухвалить остаточне рішення після консультації зі старшим тренером команди Б Миколою Зоцем.

Раніше повідомлялося, що Велепець залишив посаду старшого тренера жіночої збірної України з біатлону. Призначення нового головного тренера відбудеться наступного тижня.

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