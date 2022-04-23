Підручний: Мені написали декілька російських біатлоністів зі словами підтримки

Міжнародна федерація біатлону готова підтримати українців навіть в підготовчий період.

Про це заявив біатлоніст Дмитро Підручний.

"У перші дні війни мені писало дуже багато спортсменів - пропонували свою допомогу. Чимало з них виступили публічно з підтримкою України, а на останніх етапах Кубку світу виступали з нашими прапорами та символікою на одязі. Це було до сліз. Вся біатлонна родина підтримала нас.

Світ пам’ятає про нас. Знаю, що Міжнародна федерація готова підтримати нас навіть в підготовчий період. Можливо, з їхньою допомогою український біатлон зможе швидше відродитися і показувати високі результати.

Мені написав лише один спортсмен з росії, який сказав, що йому соромно за те, що робить його країна. Не буду називати його прізвище, бо це не правильно стосовно нього. Але я не очікував такого від цієї людини. А після моєї заяви про Фуркада мені ще написали декілька молодих російських біатлоністів з дуже відвертими словами та підтримкою. Дякую їм за це.

Я з ними ніколи не перетинався і ніколи їх не бачив. Вони прямо сказали, що не шкодують про відсторонення від змагань, а російські спортсмени заслуговують на це", - зазначив Підручний.