Головне
Українські спортсмени завершили виступи на Іграх нескорених
Сьогодні 08:08 272
Арсенал переміг Манчестер Юнайтед. Результати 34 туру АПЛ
Сьогодні 16:25 50
Підручний: Велика заслуга Бринзака в тому, що я став чемпіоном світу
Сьогодні 12:11 251
Ф'юрі підтвердив, що готовий завершити кар'єру
Сьогодні 11:25 377
Циганик: Шанси побачити Ракицького у збірній дорівнюють нулю
Сьогодні 11:11 290
Зозуля допоміг відправити в Україну два броньованих авто для ЗСУ
Вчора 20:11 386
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 15:33 48164
Григорія Суркіса було затримано на кордоні України
Вчора 13:18 1511
Цуренко: Боюсь дізнатися, скільки російських тенісисток підтримують війну
Вчора 12:55 354
Стаховський: Рішення піти у ТрО - це спокутування гріхів за 2014 рік
Вчора 09:55 576
Прямі трансляції

Підручний: Мені написали декілька російських біатлоністів зі словами підтримки

Сьогодні 15:56 130 0
Підручний: Мені написали декілька російських біатлоністів зі словами підтримки
#Дмитро Підручний

Джерело - Tribuna.com.

Міжнародна федерація біатлону готова підтримати українців навіть в підготовчий період.

Про це заявив біатлоніст Дмитро Підручний.

"У перші дні війни мені писало дуже багато спортсменів - пропонували свою допомогу. Чимало з них виступили публічно з підтримкою України, а на останніх етапах Кубку світу виступали з нашими прапорами та символікою на одязі. Це було до сліз. Вся біатлонна родина підтримала нас.

Світ пам’ятає про нас. Знаю, що Міжнародна федерація готова підтримати нас навіть в підготовчий період. Можливо, з їхньою допомогою український біатлон зможе швидше відродитися і показувати високі результати.

Мені написав лише один спортсмен з росії, який сказав, що йому соромно за те, що робить його країна. Не буду називати його прізвище, бо це не правильно стосовно нього. Але я не очікував такого від цієї людини. А після моєї заяви про Фуркада мені ще написали декілька молодих російських біатлоністів з дуже відвертими словами та підтримкою. Дякую їм за це.

Я з ними ніколи не перетинався і ніколи їх не бачив. Вони прямо сказали, що не шкодують про відсторонення від змагань, а російські спортсмени заслуговують на це", - зазначив Підручний.

Раніше Підручний може стати кандидатом на посаду президента ФБУ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Венеція - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Венеція - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 4963
Ліверпуль - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Ліверпуль - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 3638
Бенфіка - Фамалікан - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії Бенфіка - Фамалікан - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії 3346
Один із власників Чорноморця фінансував "ДНР"? ВІДЕО Один із власників Чорноморця фінансував "ДНР"? ВІДЕО 2453
Лаціо - Мілан: онлайн-трансляція LIVE - Серія А Лаціо - Мілан: онлайн-трансляція LIVE - Серія А 4626
Манчестер Сіті - Вотфорд - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Манчестер Сіті - Вотфорд - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 4631
Рекомендуємо
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 51926
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 7555 5
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 17070
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 25595
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 4226 1
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 24713