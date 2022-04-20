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Підручний може стати кандидатом на посаду президента ФБУ

Сьогодні 18:53 113 0
Лідер збірної розповів про подальші плани
Підручний може стати кандидатом на посаду президента ФБУ
#Дмитро Підручний

Джерело - Tribuna.com.

Лідер збірної України Дмитро Підручний зможе балотуватися на посаду президента Федерації біатлону України.

Про це він розповів порталу Tribuna.com.

"Буквально кілька днів тому я прийняв для себе рішення погодитись на висунення моєї кандидатури на цю посаду. Ще раз підкреслю, що я вирішив спробувати висунути свою кандидатуру буквально кілька днів тому. Питання навіть не в тому, виграю я чи ні. ФБУ - це не чиясь власність, а громадська організація".

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"Про якесь остаточне рішення я зараз не говоритиму. Але на мою думку, треба вміти вчасно піти на хорошій ноті. Якщо все вийде і конференція таки відбудеться, то тоді мені доведеться зробити вибір. Поєднувати я не буду", - сказав Підручний

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