Підручний може стати кандидатом на посаду президента ФБУ

Джерело - Tribuna.com.
Лідер збірної України Дмитро Підручний зможе балотуватися на посаду президента Федерації біатлону України.
Про це він розповів порталу Tribuna.com.
"Буквально кілька днів тому я прийняв для себе рішення погодитись на висунення моєї кандидатури на цю посаду. Ще раз підкреслю, що я вирішив спробувати висунути свою кандидатуру буквально кілька днів тому. Питання навіть не в тому, виграю я чи ні. ФБУ - це не чиясь власність, а громадська організація".
Актуально: Бринзак не братиме участь у виборах президента Федерації біатлону України
"Про якесь остаточне рішення я зараз не говоритиму. Але на мою думку, треба вміти вчасно піти на хорошій ноті. Якщо все вийде і конференція таки відбудеться, то тоді мені доведеться зробити вибір. Поєднувати я не буду", - сказав Підручний