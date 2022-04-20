Підручний може стати кандидатом на посаду президента ФБУ

Лідер збірної розповів про подальші плани

Лідер збірної України Дмитро Підручний зможе балотуватися на посаду президента Федерації біатлону України.

Про це він розповів порталу Tribuna.com.

"Буквально кілька днів тому я прийняв для себе рішення погодитись на висунення моєї кандидатури на цю посаду. Ще раз підкреслю, що я вирішив спробувати висунути свою кандидатуру буквально кілька днів тому. Питання навіть не в тому, виграю я чи ні. ФБУ - це не чиясь власність, а громадська організація".

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