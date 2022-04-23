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Підручний: Велика заслуга Бринзака в тому, що я став чемпіоном світу

Сьогодні 12:11 142 0
Підручний: Велика заслуга Бринзака в тому, що я став чемпіоном світу
#Володимир Бринзак, #Дмитро Підручний

Джерело - Tribuna.com.

Український біатлоніст Дмитро Підручний оцінив роботу Володимира Бринзака на посаді президента ФБУ.

"І Андрій Дериземля, і Дар’я Блашко мають право говорить те, що вважають за потрібне. І я в цьому інтерв’ю також висловлюю свою думку. І це так і має бути в демократичній країні - кожен має право вільно висловлювати думки. І це не говорить про розкол у суспільстві, навпаки, говорить про його рівень свободи.

Валентина Цербе-Несіна жорстко розкритикувала Дериземлю. Яка моя позиція по цьому конфлікту? Знову ж таки це моя суб’єктивна думка. Я не знаю всієї правди. Наскільки я зрозумів з постів Валентини Адамівни, вона просто вимагала від нього пояснень, як він опинився за межами України. Я не засуджую, що він покинув рідне місто чи ще щось. Я не знаю всіх обставин. Але не варто конфліктувати. Можливо, якби він відверто всім пояснив, як покинув країну, то все б стало на свої місця і конфлікт був би вичерпаний.

Як я загалом оцінюю роботу Бринзака на посаді президента ФБУ? Розумію, що Володимир Михайлович дуже багато зробив для українського біатлону. Це був топовий вид спорту багато років. Бринзак став президентом у 1998 році, коли Олена Петрова виграла срібло на Олімпіаді. У нього були такі сильні спортсмени, як сестри Семеренки, Підгрушна, Джима, Дериземля, Сєднєв, Семенов, я та інші.

Він допоміг нам стати на ноги як спортсменам. Я йому багато чим завдячую. Його велика заслуга також є в тому, що я став чемпіоном світу. Не можу сказати, що робота зовсім не робилася, але останні роки щось пішло не так. Ми бачимо це на результатах двох останніх Олімпіад", - зазначив Підручний.

Раніше Підручний може стати кандидатом на посаду президента ФБУ.

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