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російський чемпіон світу Волков дискваліфікований на 2 роки

Сьогодні 19:15 199 1
Біатлоніст визнав порушення
російський чемпіон світу Волков дискваліфікований на 2 роки
#Волков

Джерело - BIU.

російського біатлоніста олексія волкова визнано винним у порушенні антидопінгових правил через вживання фенотеролу в березні 2013 року.

Про це повідомляє пресслужба незалежного дисциплінарного органу Biathlon Integrity Unit.

Фенотерол належить до групи бета-2-агоністів та чинить бронхолітичну дію. Використовується для швидкого полегшення симптомів астми.

Винесено рішення про дискваліфікацію на 2 роки. Волков вигравав чемпіонат світу 2017 року у складі естафеті. Завершив кар’єру у 2020 році.

Зараз волков є тренером резервної біатлонної збірної.

Нагадаємо, російських спортсменів перевірятимуть на допінг, навіть попри відсторонення від змагань.

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