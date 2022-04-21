Біатлоніст визнав порушення

Джерело - BIU.

російського біатлоніста олексія волкова визнано винним у порушенні антидопінгових правил через вживання фенотеролу в березні 2013 року.

Про це повідомляє пресслужба незалежного дисциплінарного органу Biathlon Integrity Unit.

Фенотерол належить до групи бета-2-агоністів та чинить бронхолітичну дію. Використовується для швидкого полегшення симптомів астми.

Винесено рішення про дискваліфікацію на 2 роки. Волков вигравав чемпіонат світу 2017 року у складі естафеті. Завершив кар’єру у 2020 році.

Зараз волков є тренером резервної біатлонної збірної.

Нагадаємо, російських спортсменів перевірятимуть на допінг, навіть попри відсторонення від змагань.