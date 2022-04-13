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Абрамова: Я категорично проти вторгнення в Україну

Сьогодні 21:41 175 0
Ольга Абрамова прокоментувала інформацію про виключення її зі складу збірної України
Абрамова: Я категорично проти вторгнення в Україну
#Ольга Абрамова

Джерело - Чемпіон.

33-річна біатлоністка Ольга Абрамова відреагувала на інформацію щодо виключення зі складу збірної України з біатлону.

Вона спершу опублікувала "сторіз", а тоді - великий пост на своїй сторінці в Instagram.

"Коли дізнаєшся новини від інших... Та найбільш прикро те, що коли ти всім доводиш, що націоналізму в Україні нема, це все прокації... Тебе звільняють за те, що ти росіянка за національністю", - йдеться у "сторіз" Абрамової.

За годину Ольга Абрамова видалила цю "сторіз", замінила її на лінк на свій великий пост, який опублікувала в профілі.

"Сьогодні з великим подивом прочитала у ЗМІ інформацію про те, що звільнено зі складу зб. України з біатлону через країну мого походження. З перших днів війни я категорично проти вторгнення в Україну!

Справді, 24 лютого, у перший день війни, перебуваючи на навчально-тренувальному зборі у Сянках, Львівській обл., через незалежні від мене причини я змушена була залишити територію спортивного центру, та вирушити до Закарпатської обл. Після чого, пройшовши кордон з Угорщиною, я поїхала до своєї півторарічної доньки, яка на той момент перебувала в Росії.

10 років моєї спортивної кар'єри пройшли під українським прапором, 10 років я громадянка України і пишаюся цим! І зараз у мене так само болить серце за всіх людей, які страждають, за всі безневинні жертви і мільйони зруйнованих доль.

Я з жахом спостерігаю за тим, що відбувається з моїм рідним Харковом та Черніговом, як було повністю знищено лижну базу, яка стала для мене другим будинком, як стиралися з лиця землі десятки інших міст по всій Україні.

Але чому тоді зараз, коли нашій країні потрібна єдність та підтримка, ми починаємо якісь внутрішні розбирання та шукаємо зрадників там, де їх немає? Через амбіції однієї людини я не перестала любити цю країну і людей.

Бажаю всім терпіння, витримки у цей складний час і, звісно, ​​мирного неба над головою!" - написала Абрамова.

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Публикация от ABRAMOVA OLGA (@abramova_olga1)

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