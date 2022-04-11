Бринзак підтвердив, що йде з посади президента федерації

Вибори нового глави ФБУ заплановані на 18 травня

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак підтвердив, що не висуватиме своєї кандидатури на наступний чотирирічний період.

Про це повідомляє Український біатлон.

Нагадаємо, біля керма українського біатлону Бринзак стоїть із 1998 року.

Звітно-виборча конференція, де мають відбутися вибори нового президента, згідно зі Статутом ФБУ, має відбутися 18 травня цього року. Попередньо планується, що відбудеться вона у форматі відеоконференції.

Нещодавно в мережі з'явилася скандальна інформація про виїзд натуралізованих росіянок зі збору в Сянках, яка суперечить заяві Бринзака про те, що вони знаходилися на малій батьківщині в перший день повномасштабної війни і "застрягли" там.