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Цимбал: Бринзак мені не телефонував жодного разу

Сьогодні 12:36 252 0
Український біатлоніст розповів про реакцію Бринзака на бойові дії в Чернігові
Цимбал: Бринзак мені не телефонував жодного разу
#Володимир Бринзак, #Богдан Цимбал

Джерело - Kamp-Sport.

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак жодного разу не телефонував українському біатлоністу з Чернігова Богдану Цимбалу.

Про це Цимбал розповів порталу Kamp-Sport.

"Особисто мені Володимир Михайлович не телефонував. Насправді, мені багато-хто запропонував допомогти із помешканням, як лише з’явиться нагода виїхати із Чернігова. Одним із першим був капітан - Дмитро Підручний, але він був не останній. Я боюсь когось пропустити, щоб не образити, тому не буду всіх перераховувати, але кількість охочих допомогти справді була великою".

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"Але ось Володимир Михайлович не телефонував, жодного разу. Так, мені писала Лілія Будзуляк з федерації, вона цікавилась станом справ вже після того, як нам вдалося виїхати із зони бойових дій. Я дуже вдячний їй за те, що нехай не одразу, але вона написала, попри те, що їх теж бомбардували у Києві", - розповів Цимбал.

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