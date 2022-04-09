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Лесюк: Бринзак на кожному зборі хвалиться своїми зв’язками з усіма чиновниками, депутатами

Вчора 23:00 180 0
Біатлоніст збірної України розкритикував Бринзака
Лесюк: Бринзак на кожному зборі хвалиться своїми зв’язками з усіма чиновниками, депутатами
#Тарас Лесюк

Джерело - Kamp-Sport.

Молоді українські біатлоністи витрачали свій час, свою силу, енергію, готуючись, вкладаючи і свої кошти у підготовку.

Про це розповів біатлоніст збірної України Тарас Лесюк.

"Бринзак на кожному зборі хвалиться своїми зв’язками з міністром спорту, усіма чиновниками, депутатами. А коли доходить до того аби організувати якусь поїздку, то з’являються затримки незрозумілі, щось не виходить як треба", - заявив біатлоніст.

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"Молодь тратить свій час, свою силу, енергію, готуючись, вкладаючи і свої кошти у підготовку. І заслуговує поїхати на чемпіонат світу, на змагання, яких вони чекають увесь рік. І через когось, хто не подав вчасно документи, цього не вдається досягнути", - сказав Лесюк.

Нагадаємо, Підручний розкритикував слова Бринзака.

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