Біатлоніст збірної України розкритикував Бринзака

Молоді українські біатлоністи витрачали свій час, свою силу, енергію, готуючись, вкладаючи і свої кошти у підготовку.

Про це розповів біатлоніст збірної України Тарас Лесюк.

"Бринзак на кожному зборі хвалиться своїми зв’язками з міністром спорту, усіма чиновниками, депутатами. А коли доходить до того аби організувати якусь поїздку, то з’являються затримки незрозумілі, щось не виходить як треба", - заявив біатлоніст.

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"Молодь тратить свій час, свою силу, енергію, готуючись, вкладаючи і свої кошти у підготовку. І заслуговує поїхати на чемпіонат світу, на змагання, яких вони чекають увесь рік. І через когось, хто не подав вчасно документи, цього не вдається досягнути", - сказав Лесюк.

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