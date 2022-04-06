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Городна: Сідорова сказала, що не буде жити з українками

Сьогодні 16:12 427 0
Городна не вірить у щирість натуралізованої росіянки
Городна: Сідорова сказала, що не буде жити з українками

Джерело - Чемпіон.

Натуралізована біатлоністка Дар’я Сідорова відмовлялася жити в одній кімнаті з українками під час зборів.

По це розповіла українська біатлоністка Юлія Городна.

"Вона просто зрозуміла, що їй більше ніде платити не будуть за те, що вона на карантині сидить, і робити для неї всі умови як завжди. А в росії таке дно не потрібно.

Як нам ставитися до спортсменки, яка на зборі сказала що не буде жити з українками? Коли вже перейшла в Україну і там були тренувальні збори?

Моя думка, що потрібно піднімати своїх спортсменів, і не буде таких питань. З початку війни не мовчала лише Абрамова, тому, я думаю, що цим все сказано", - написала Юлія.

Раніше натуралізована росіянка висловилась про війну в Україні.

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Публикация от БІАТЛОН УКРАЇНИ (@ukrainian_biathlon)

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