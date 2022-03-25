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Міжнародний союз біатлоністів зібрав гроші для України

Сьогодні 20:55 113 0
Міжнародний союз біатлоністів допоможе Україні
Міжнародний союз біатлоністів зібрав гроші для України
#IBU

Джерело - Чемпіон.

IBU завершив збір коштів для допомоги українцям, які постраждали через війну з росією.

Про це повідомляє пресслужба організації в Instagram.

"Збір коштів на допомогу людям в Україні наразі завершено визначними зусиллями біатлонної родини. По 20 березня 2022 року в фейсбуці було пожертвувано понад 20 000 євро.

Усі пожертви тепер будуть передані безпосередньо місцевому фонду під назвою "Здоров’я українського народу", який спеціалізується на наданні медицини та медичних послуг людям, постраждалим від війни в Україні.

Також у додатку Active Giving понад 600 учасників сформували команду Біатлон для України, спаливши 1 500 000 ккал і подолавши 30 700 км. Це перетворюється на 36 416,5 балів, що дорівнює додатковим 3 641 євро. Дякуємо всім, хто долучився до допомоги людям в Україні", – йдеться в повідомленні.

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Публикация от International Biathlon Union (@biathlonworld)

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