Лессер виграв гонку переслідування у Голменколлені

Джерело - Чемпіон.
У рамках десятого етапу Кубка світу в Голменколлені відбулася чоловіча гонка переслідування.
Гонку виграв німець Ерік Лессер, який влучно відпрацював на вогневих рубежах. Кентен Фійон-Має та Стурла Гольм Легрейд відповідно фінішували на другому та третьому місцях.
Кубок світу з біатлону
10-ий етап, Голменколлен (Норвегія)
Гонка переслідування. Чоловіки
19 березня
1. Ерік Лессер (0+0+0+0) 32:03,8
2. Кентен Фійон-Має (0+1+0+0) +9,4
3. Стурла Гольм Легрейд (0+1+0+2) +22,7
Нагадаємо Легрейд виграв чоловічий спринт у Голменколлені.