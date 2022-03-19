Лессер виграв гонку переслідування у Голменколлені

Джерело - Чемпіон.

У рамках десятого етапу Кубка світу в Голменколлені відбулася чоловіча гонка переслідування.

Гонку виграв німець Ерік Лессер, який влучно відпрацював на вогневих рубежах. Кентен Фійон-Має та Стурла Гольм Легрейд відповідно фінішували на другому та третьому місцях.

Кубок світу з біатлону

10-ий етап, Голменколлен (Норвегія)

Гонка переслідування. Чоловіки

19 березня

1. Ерік Лессер (0+0+0+0) 32:03,8

2. Кентен Фійон-Має (0+1+0+0) +9,4

3. Стурла Гольм Легрейд (0+1+0+2) +22,7

Нагадаємо Легрейд виграв чоловічий спринт у Голменколлені.