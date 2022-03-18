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Легрейд виграв чоловічий спринт у Голменколлені

Сьогодні 18:24 220 0
Легрейд виграв чоловічий спринт у Голменколлені
#Кентен Фійон-Має, #Стурла Легрейд, #Себастьян Самуельссон

Джерело - Чемпіон.

Заключний спринт біатлонного сезону провели сьогодні чоловіки у рамках десятого етапу Кубка світу у Голменколлені. 

Перемогу у гонці здобув норвежець Стурла Гольм Легрейд. За друге місце на останньому колі боролися Кантен Фійон Має і Себастьян Самуельссон. Француз здобув срібну, швед - бронзову медаль.

Інтрига у боротьбі за Великий кришталевий глобус померла ще тиждень тому у Отепяї, і сьогодні спортсмени виборювали Малий трофей - у заліку спринтів. Кантен Фійон Має здобув цей титул. Третій сезонний титул для француза! А ось командою Франція виглядає поки що слабшою за збірну Норвегії, яка впевнено довела сезон до перемоги в Кубку націй.

У завтрашніх гонках переслідування сезонна боротьба не матиме значення: Малі глобуси в персьютах вже отримали своїх володарів. 

Кубок світу з біатлону
10-ий етап, Голменколлен (Норвегія)
Спринт. Чоловіки
18 березня

1. Стурла Гольм Легрейд (0+0) 25:27,1

2. Кентен Фійон-Має (0+0) +22,4

3. Себастьян Самуельссон (0+0) +26,5

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