Легрейд виграв чоловічий спринт у Голменколлені

Джерело - Чемпіон.

Заключний спринт біатлонного сезону провели сьогодні чоловіки у рамках десятого етапу Кубка світу у Голменколлені.

Перемогу у гонці здобув норвежець Стурла Гольм Легрейд. За друге місце на останньому колі боролися Кантен Фійон Має і Себастьян Самуельссон. Француз здобув срібну, швед - бронзову медаль.

Інтрига у боротьбі за Великий кришталевий глобус померла ще тиждень тому у Отепяї, і сьогодні спортсмени виборювали Малий трофей - у заліку спринтів. Кантен Фійон Має здобув цей титул. Третій сезонний титул для француза! А ось командою Франція виглядає поки що слабшою за збірну Норвегії, яка впевнено довела сезон до перемоги в Кубку націй.

У завтрашніх гонках переслідування сезонна боротьба не матиме значення: Малі глобуси в персьютах вже отримали своїх володарів.

Кубок світу з біатлону

10-ий етап, Голменколлен (Норвегія)

Спринт. Чоловіки

18 березня

1. Стурла Гольм Легрейд (0+0) 25:27,1

2. Кентен Фійон-Має (0+0) +22,4

3. Себастьян Самуельссон (0+0) +26,5