Загалом на фініш прийшло 8 команд

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30 січня, відбулася одиночна змішана естафета у рамках чемпіонату Європи в німецькому Арбері.

Україну представляли: Валентина Семеренко та Денис Насико. Українці посіли 7-е місце з відставанням у 3 хвилини 53 секунди.

Перемогу здобула збірна Росії, другими на фініш прийшли французи. Трійку замкнули німецькі спортсмени.

Загалом на фініш прийшло 8 команд. 13 збірних було дискваліфіковано як кругові.

Чемпіонат Європи

Арбер, Німеччина

Одиночна змішана естафета

30 січня

1. Росія (1+7) 39:10,5 2. Франція (4+10) +1:01,4 3. Німеччина (3+14) +1:34,1 4. Італія (3+12) +1:48,8 5. Норвегія (7+17) +2:10,9 6. Швеція (3+14) +2:31,9 7. Україна (8+14) +3:53,6 8. Білорусь (3+13) +4:33,0

Нагадаємо, Україна - восьма у змішаній естафеті.