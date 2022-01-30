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Семеренко та Насико фінішували сьомими в одиночній змішаній естафеті

Сьогодні 15:17 315 0
Загалом на фініш прийшло 8 команд
Семеренко та Насико фінішували сьомими в одиночній змішаній естафеті
#Денис Насико, #Одиночний мікст, #Валентина Семеренко, #Чемпіонат Європи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30 січня, відбулася одиночна змішана естафета у рамках чемпіонату Європи в німецькому Арбері.

Україну представляли: Валентина Семеренко та Денис Насико. Українці посіли 7-е місце з відставанням у 3 хвилини 53 секунди.

Перемогу здобула збірна Росії, другими на фініш прийшли французи. Трійку замкнули німецькі спортсмени.

Загалом на фініш прийшло 8 команд. 13 збірних було дискваліфіковано як кругові.

Чемпіонат Європи
Арбер, Німеччина
Одиночна змішана естафета
30 січня
1. Росія (1+7) 39:10,5
2. Франція (4+10) +1:01,4
3. Німеччина (3+14) +1:34,1
4. Італія (3+12) +1:48,8
5. Норвегія (7+17) +2:10,9
6. Швеція (3+14) +2:31,9
7. Україна (8+14) +3:53,6
8. Білорусь (3+13) +4:33,0

Нагадаємо, Україна - восьма у змішаній естафеті.

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