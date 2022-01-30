Україна - восьма у змішаній естафеті на чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 30 січня, відбулася змішана естафета у рамках чемпіонату Європи в німецькому Арбері.
Україну представляли: Віталій Труш, Тарас Лесюк, Ольга Абрамова та Анастасія Меркушина.
Українці посіли 8-е місце з відставанням у 6 хвилин та 9 секунд.
Перемогу здобула збірна Норвегії, другими на фініш прийшли німці. Трійку замкнули швейцарські спортсмени.
Чемпіонат Європи
Арбер, Німеччина
Змішана естафета
30 січня
1. Норвегія (2+11) +1:17:44,9
2. Німеччина (2+13) +18,6
3. Швейцарія (5+18) +4:53,7
4. Франція (3+18) +5:04,5
5. Росія (5+21) +5:06,4
6. Австрія (2+17) +5:26,7
...
8. Україна (7+16) +6:09,1
Нагадаємо, Труш та Лесюк - у ТОП-30 гонки переслідування.