Мандзин та Шевчик виграли спринти на юніорському чемпіонаті України

Джерело - Чемпіон.
На юніорському чемпіонаті України відбулися спринтерські гонки.
Серед чоловіків перемогу здобув Віталій Мандзин, у дівчат перемогла Вероніка Шевчик.
Юніорський чемпіонат України
Тисовець
Спринт
29 січня
Жінки:
1. Вероніка Шевчик (0+0) 26:55,2
2. Оксана Москаленко (1+0) +7,6
3. Лілія Стеблина (0+2) +38,8
4. Єва Мартиненко (0+1) +1:16,9
5. Олександра Усенко (0+2) +1:17,1
6. Тетяна Тарасюк (0+1) +1:34,1
Чоловіки:
1. Віталій Мандзин (1+1) 28:39,8
2. Володимир Кошман (1+0) +1:27,3
3. Михайло Хміль (0+4) +1:42,6
4. Владислав Гончаревський (1+2) +2:00,6
5. Дмитро Грущак (4+1) +2:03,0
6. Роман Боровик (3+1) +2:03,6
Нагадаємо, Журавок - сьома у спринті на чемпіонаті Європи.