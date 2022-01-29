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Мандзин та Шевчик виграли спринти на юніорському чемпіонаті України

Сьогодні 11:38 187 0
Відбувся спринт на юніорському чемпіонаті України
Мандзин та Шевчик виграли спринти на юніорському чемпіонаті України
#Мандзин, #Юніорський чемпіонат України, #Шевичк

Джерело - Чемпіон.

На юніорському чемпіонаті України відбулися спринтерські гонки.

Серед чоловіків перемогу здобув Віталій Мандзин, у дівчат перемогла Вероніка Шевчик.

Юніорський чемпіонат України
Тисовець
Спринт
29 січня

Жінки:

1. Вероніка Шевчик (0+0)  26:55,2
2. Оксана Москаленко (1+0)  +7,6
3. Лілія Стеблина (0+2)  +38,8
4. Єва Мартиненко (0+1)  +1:16,9
5. Олександра Усенко (0+2)  +1:17,1
6. Тетяна Тарасюк (0+1)  +1:34,1

Чоловіки:

1. Віталій Мандзин (1+1)  28:39,8
2. Володимир Кошман (1+0)  +1:27,3
3. Михайло Хміль (0+4)  +1:42,6
4. Владислав Гончаревський (1+2)  +2:00,6
5. Дмитро Грущак (4+1)  +2:03,0
6. Роман Боровик (3+1)  +2:03,6

Нагадаємо, Журавок - сьома у спринті на чемпіонаті Європи.

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