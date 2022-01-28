Журавок - сьома у спринті на чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.
На чемпіонаті Європи з біатлону відбувся жіночий спринт.
Найкращою з українок стала Юлія Журавок, яка з ідеальною стрільбою програла переможниці гонки 39 секунд.
У гонку переслідування відібралися чотири українки.
Чемпіонат Європи
Арбер, Німеччина
Спринт, Жінки
28 січня
1. Рагнхільд Фемстейневік (Норвегія, 0+0) 21:52.7
2. Франціска Гільдебранд (Німеччина, 0+0) +3.7
3. Яніна Геттіх (Німеччина, 0+1) +25.9
4. Аліна Стремоус (Молдова, 0+1) +33.5
5. Лу Жанмоне (Франція, 0+0) +37.2
6. Іріна Кручінкіна (Білорусь, 1+0) +39.4
7. Юлія Журавок (Україна, 0+0) +39.8
...
28. Ольга Абрамова (0+1) +1:32.7
40. Анастасія Меркушина (1+2) +2:01.4
51. Віта Семеренко (0+3) +2:22.7
78. Валерія Дмитренко (2+2) +3:38.9