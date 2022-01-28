Журавок - сьома у спринті на чемпіонаті Європи

У гонку переслідування відібралися чотири українки

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті Європи з біатлону відбувся жіночий спринт.

Найкращою з українок стала Юлія Журавок, яка з ідеальною стрільбою програла переможниці гонки 39 секунд.

У гонку переслідування відібралися чотири українки.

Чемпіонат Європи

Арбер, Німеччина

Спринт, Жінки

28 січня

1. Рагнхільд Фемстейневік (Норвегія, 0+0) 21:52.7

2. Франціска Гільдебранд (Німеччина, 0+0) +3.7

3. Яніна Геттіх (Німеччина, 0+1) +25.9

4. Аліна Стремоус (Молдова, 0+1) +33.5

5. Лу Жанмоне (Франція, 0+0) +37.2

6. Іріна Кручінкіна (Білорусь, 1+0) +39.4

7. Юлія Журавок (Україна, 0+0) +39.8

...

28. Ольга Абрамова (0+1) +1:32.7

40. Анастасія Меркушина (1+2) +2:01.4

51. Віта Семеренко (0+3) +2:22.7

78. Валерія Дмитренко (2+2) +3:38.9

Нагадаємо, Лесюк - у ТОП-6 чемпіонату Європи в Арбері