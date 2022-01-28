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Журавок - сьома у спринті на чемпіонаті Європи

Сьогодні 16:41 234 0
У гонку переслідування відібралися чотири українки
Журавок - сьома у спринті на чемпіонаті Європи
#Журавок, #Меркушина, #Валентина Семеренко

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті Європи з біатлону відбувся жіночий спринт.

Найкращою з українок стала Юлія Журавок, яка з ідеальною стрільбою програла переможниці гонки 39 секунд.

У гонку переслідування відібралися чотири українки.

Чемпіонат Європи
Арбер, Німеччина
Спринт, Жінки
28 січня
1. Рагнхільд Фемстейневік (Норвегія, 0+0) 21:52.7
2. Франціска Гільдебранд (Німеччина, 0+0) +3.7
3. Яніна Геттіх (Німеччина, 0+1) +25.9
4. Аліна Стремоус (Молдова, 0+1) +33.5
5. Лу Жанмоне (Франція, 0+0) +37.2
6. Іріна Кручінкіна (Білорусь, 1+0) +39.4
7. Юлія Журавок (Україна, 0+0) +39.8
...
28. Ольга Абрамова (0+1) +1:32.7
40. Анастасія Меркушина (1+2) +2:01.4
51. Віта Семеренко (0+3) +2:22.7
78. Валерія Дмитренко (2+2) +3:38.9

Нагадаємо, Лесюк - у ТОП-6 чемпіонату Європи в Арбері

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