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Меркушина - найкраща з українок в індивідуальній гонці на чемпіонаті Європи

Сьогодні 16:55 80 0
Результати індивідуальної гонки
Меркушина - найкраща з українок в індивідуальній гонці на чемпіонаті Європи
#Анастасія Меркушина, #Чемпіонат Європи з біатлону

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті Європи з біатлону відбулась жіноча індивідуальна гонка.

Найкращою з українок стала Анастасія Меркушина, яка з 1 промахом програла переможниці гонки понад хвилину та посіла сьоме місце.

Чемпіонат Європи
Арбер, Німеччина
Індивідуальна гонка, Жінки
26 січня
1.Євгенія Буртасова (Росія, 0+0+0+0) 44:22.9
2. Аліна Стремоус (Молдова, 1+0+0+0) +12.1
3. Наталія Гербулова (Росія, 0+0+0+0) +16.4
4. Вікторія Слівко (Росія, 0+0+1+0) +21.7
5. Еліза Гаспарін (Швейцарія, 0+0+0+1) +31.1
6. Яніна Геттіх (Німеччина, 0+0+0+2) +1:06.5
7. Анастасія Меркушина (Україна, 0+1+0+0) +1:07.6
...
26. Ольга Абрамова (0+1+0+0) +3:24.5
29. Вікторія Дмитренко (1+0+0+0) +3:53.2
41. Юлія Журавок (1+1+0+1) +4:41.8
43. Віта Семеренко (0+2+1+0) +4:53.9

Нагадаємо, Лесюк - у ТОП-6 чемпіонату Європи в Арбері.

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