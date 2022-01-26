Меркушина - найкраща з українок в індивідуальній гонці на чемпіонаті Європи

Результати індивідуальної гонки

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті Європи з біатлону відбулась жіноча індивідуальна гонка.

Найкращою з українок стала Анастасія Меркушина, яка з 1 промахом програла переможниці гонки понад хвилину та посіла сьоме місце.

Чемпіонат Європи

Арбер, Німеччина

Індивідуальна гонка, Жінки

26 січня

1.Євгенія Буртасова (Росія, 0+0+0+0) 44:22.9 2. Аліна Стремоус (Молдова, 1+0+0+0) +12.1 3. Наталія Гербулова (Росія, 0+0+0+0) +16.4 4. Вікторія Слівко (Росія, 0+0+1+0) +21.7 5. Еліза Гаспарін (Швейцарія, 0+0+0+1) +31.1 6. Яніна Геттіх (Німеччина, 0+0+0+2) +1:06.5 7. Анастасія Меркушина (Україна, 0+1+0+0) +1:07.6 ... 26. Ольга Абрамова (0+1+0+0) +3:24.5 29. Вікторія Дмитренко (1+0+0+0) +3:53.2 41. Юлія Журавок (1+1+0+1) +4:41.8 43. Віта Семеренко (0+2+1+0) +4:53.9

Нагадаємо, Лесюк - у ТОП-6 чемпіонату Європи в Арбері.